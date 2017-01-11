Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время проведет совещание по итогам работы правоохранительного блока в 2016 году. Об этом глава государства заявил во время рабочей встречи с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, сообщает БЕЛТА .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«В ближайшее время мы проведем совещание по итогам прошлого года по всем правоохранительным блокам, пригласив и судебную ветвь власти, с целью обозначения и рассмотрения вопросов, которые находятся у меня на контроле, начиная с реформирования судебно-следственной системы в целом», — сказал Александр Лукашенко.

Президент заслушал доклад об основных результатах работы Следственного комитета в 2016 году, в том числе о проводимой в ведомстве оптимизации. «Оптимизация касается всех. В меньшей степени, видимо, Следственного комитета, потому что он создан совсем недавно. Но прошло достаточно времени, чтобы убедиться в том, верно и структурно ли мы построили наш Следственный комитет, правильно ли распределили функции и обязанности между дознаниями и так далее. Этот вопрос тоже будет обсуждаться на нашем широком совещании с участием и Следственного комитета. Это один из основных вопросов, который пронизывает всю систему до Верховного суда», — обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко также поинтересовался результатами расследования наиболее резонансных уголовных дел. Особое внимание было обращено на необходимость раскрытия жестокого убийства бизнесмена в Березино. «Это вопрос чести. Я предупреждал и руководителя МВД: он пообещал раскрыть это уголовное дело. Вы должны обращать внимание на подобные дела», — подчеркнул президент.

Иван Носкевич доложил, что в 2016 году в производстве Следственного комитета находилось более 130 тыс. уголовных дел, из которых свыше 52 тыс. окончено производством. «В целом Следственный комитет сработал достаточно ровно, без каких-то шараханий в сторону. Грубых, явных нарушений служебной дисциплины, которые повлекли бы широкий общественный резонанс либо волнения, не произошло. Работали в штатном режиме», — заметил он.

Напомним, 26 сентября 2016 года , примерно в 7.00, на выезде из Березино Минской области обнаружили горящий автомобиль. На водительском кресле было обнаружено тело погибшего мужчины.

«Местный бизнесмен выехал из дома, у него дом на окраине около леса. Его там неподалеку тормознули, застрелили, машину подожгли. Мимо ехал местный пожарный на работу, видит — стоит машина, из нее дым идет, открыл дверь, увидел тело, попытался его достать, по нему из леса стрелять начали, чтобы отогнать от машины. Ну он — в машину, по газам и в милицию», — сообщил TUT.BY местный житель Виктор. По словам еще одного местного жителя, у машины все тот же спасатель увидел «человека с горящей тряпкой, который бросил ее на капот и убежал в лес».

Впрочем, были это выстрелы или просто хлопки от горения в салоне машины — пока не известно. Есть данные, что в тот момент водитель авто уже погиб от огнестрельных ранений. В Березино некоторые придерживались версии о заказном убийстве. По словам родных, 41-летний бизнесмен Сергей Метельский последнее время работал в Минске « антикризисным управляющим, грубо говоря ».

До того, как стать предпринимателем, мужчина успел проработать в финансовой милиции в Борисове.

Возбуждено уголовное дело по ст. 139 УК (Убийство), расследование поручено группе следователей. По информации Следственного комитета, планируется процедура опознания тела, назначен ряд экспертиз, а также проверяются различные версии случившегося.