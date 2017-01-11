﻿ В Гродно 35-летняя пациентка ударила врача рукой и медкартой - и стала фигуранткой уголовного дела. 21.by
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В Гродно 35-летняя пациентка ударила врача рукой и медкартой - и стала фигуранткой уголовного дела

12.01.2017 11:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно 35-летняя пациентка поликлиники стала фигурантом уголовного дела после того как распустила руки на приеме у заведующей. Во время беседы гостья вела себя агрессивно и нанесла врачу несколько ударов в область головы, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Жительница Гродно проходила обследование в поликлинике, а после сдачи анализов пошла на прием к заведующей. Там, видимо, произошел конфликт.

«Пациентка нанесла потерпевшей, которая значительно старше ее, один удар рукой и два удара медицинской картой в область головы. В результате заведующая получила легкие телесные повреждения, в виде ссадины и кровоподтека левой височной области», — рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса (Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг). Санкция статьи — от штрафа и вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет.

 
Теги: Гродно
 
 
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Санкция статьи - от штрафа и вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет.

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