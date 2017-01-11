Управление Следственного комитета по региону расследовало уголовное дело в отношении двух жителей Лепельского района, которые незаконно добыли раков, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.

В сентябре прошлого года 34-летний и 36-летний мужчины днем приехали на озеро Щибот в 10 км от Лепеля, чтобы ловить раков. Для этого они арендовали деревянную лодку. У мужчин также имелось снаряжение для погружения под воду, но не было разрешения на добычу водных животных.

Один из мужчин выловил руками 293 особи узкопалого рака весом более 13 кг. Свою добычу друзья принесли на берег, где возле домика на лодочной станции в деревне Боровка их задержали сотрудники Лепельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. Ущерб природе составил более 9 тысяч рублей.

Следователи предъявили им обвинение за незаконную добычу других водных животных, без надлежащего на то разрешения, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере. Мужчины находятся под подпиской о не выезде. Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.

С материалами уголовного дела о незаконной рыбалке знакомятся еще три жителя Витебска, которых обвиняют в аналогичном преступлении. 33-летний, 34-летний и 44-летний мужчины в сентябре 2016 года рано утром приехали на озеро Лосвидо в Городокском районе, захватив с собой две резиновые надувные лодки.

Не имея разрешения на добычу и используя запрещенные орудия — 13 раколовок, за несколько часов мужчины незаконно выловили 339 особей узкопалого рака весом более 18,5 кг. При этом 158 экземпляров являлись яйценосными самками. Ущерб окружающей среде — более 20 600 рублей.

Когда рыбаки с уловом вышли на берег, их задержали сотрудники Городокской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. Задержанные пытались избавиться от части улова, но специалисты обнаружили всех добытых ими раков. Резиновые лодки, раколовки у них изъяли и признали вещественными доказательствами.

Следователи наложили арест на имущество обвиняемых на сумму более 12 тысяч рублей. В частности, арестованы 2 автомобиля.