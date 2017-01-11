Морозы и снегопады в первой декаде января заметно осложнили пожилым сельчанам, особенно одиноким, жизнь. Не обошлось без трагедий — в деревне Копани Чаусского района 78-летний сельчанин умер от переохлаждения в собственном доме. Корреспондент « СГ » отправился в Столбцовский район проверить, получается ли у социальных работников вовремя поддержать беспомощных людей.



Леокадия Валицкая рассказывает Жанне Подосецкой о своих проблемах

Вместе с инспектором социальной помощи на дому Столбцовского территориального центра соцобслуживания населения Татьяной Месюкевич выезжаем в деревню Новый Свержень, утопающую в снегах. На окраине живет 79-летняя Мария Беланович. Зимой, хотя в доме есть газ, Мария Николаевна регулярно протапливает печь. А воду приходится носить из колодца. Соцработник Лариса Гаврилович всегда ей заранее звонит, спрашивает, что нужно из лекарств и продуктов. Даже если в отпуск уходит, навещает и предлагает помощь.

Другая подопечная Ларисы Григорьевны — Галина Зуева. Рецепты, лекарства, продукты — ни о чем не забудет. Если нужно, приносит дрова и воду. Помощники и сами люди немолодые, привязываются к своим подопечным, как к родным, и мало кто меняет эту работу, у многих более 20 лет стажа.



Галине Зуевой чехлы для стульев подарила соцработник

В Новом Свержене заодно заглянули в местный ФАП и магазин — нет ли проблем из-за низкой температуры? В магазине «Продукты» холодно, но с ассортиментом все в прядке. Продавец Жанна Крит говорит, что все продукты, в том числе и свежий хлеб, доставляют вовремя. Покупателей меньше не стало.

В штатном режиме работает и местная врачебная амбулатория. Заведующая Регина Шпиль на большое количество пациентов не жалуется: «Все как обычно, в среднем пять вызовов за день. В основном жалуются на давление, боль в сердце и цереброваскулярные болезни. Пока с обморожениями и простудными заболеваниями никто не обращался. Переломов и растяжений тоже не было».

С оборудованием и медикаментами в амбулатории проблем нет, для заболевших — две койки в дневном стационаре. Если возникает что-то неотложное, вызывают «скорую помощь». Не жалуются на амбулаторию и сельчане. Татьяна Василенко отзывается так: «Все работает как часы. Наверное, ни в одной другой аптеке района нет такого количества медикаментов, как в нашей. Мы ни в чем не нуждаемся».



Инспектор Татьяна Месюкевич интересуется у Марии Беланович качеством обслуживания

В райцентре вместе с заведующей отделением социальной помощи на дому Столбцовского территориального центра соцобслуживания населения Валентиной Дубицкой идем к Софье Живин. Большую часть времени она проводит в кровати — потеряла ногу. Соцработник Жанна Райская навещает ее каждый день. Дорожка к хате расчищена. В доме тепло, под руками — стопка газет, книги, лекарства и радиоприемник.

— Я уже девять лет в таком положении, но раньше могла до кухни дойти и что-нибудь приготовить себе, а сейчас тяжело передвигаться, — рада гостям Софья Лаврентьевна.

Навестили и Леокадию Малявко. К ней соцработник заглядывает только два раза в неделю, однако как только снегом завалило двор, сразу пришла на выручку — лопатой разгребала завалы.



Соцработник Жанна Райская встречает гостей

По заснеженным дорогам направляемся к дому Марии Кубриной. Даже в минус тридцать соцработники ходят пешком.

— Все обеспечены велосипедами, но зимой непросто, — рассказывает Валентина Иосифовна. — Если в городе можно где-то подъехать на общественном транспорте, в сельской местности нет. А некоторые из нас обслуживают несколько деревень, поэтому проблема. Благо спасают школьные автобусы и техника местных хозяйств.



Мария Кубрина готовит обед для своих питомцев

На крыльце дома Марии Ивановны гостей встречает компания из пяти котов. Сама пенсионерка занята на кухне. К холодам подготовилась заранее. Еще осенью соцслужба помогла отремонтировать печь.

— Мне моя Данута Францевна Чернец (соцработник, закрепленный за Марией Ивановной. — Прим. авт.) наносила и дров, и брикета в сени, — делится пенсионерка. — Стирает все и вовремя меняет постель. И в лютые холода не боимся без подмоги остаться, знаем, что под присмотром.

Справка «СГ» Всего в Столбцовском районе 92 социальных работника, в том числе четыре семейных бригады. Они востребованы, ведь мужчинам легче справиться с тяжелой физической работой. На учете в Столбцовском территориальном центре социального обслуживания населения состоит 696 одиноких пожилых граждан, в том числе 592 сельских жителя, 875 инвалидов 1−2 группы, из них 613 сельчан. Помогают и 38 ветеранам Великой Отечественной войны, 29 из них живут в деревнях.