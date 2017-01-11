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Глава СК: Предъявлено обвинение минчанину, напавшему на сотрудника милиции утром 1 января

12.01.2017 12:35 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 12 января. Минчанину, напавшему утром 1 января на милиционера, предъявлено обвинение, сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич 12 января после доклада Александру Лукашенко.

"В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пока он находится в лечебном учреждении", — цитирует Носкевича государственное информагентсво БелТА.

Как отметил глава СК, Лукашенко обратил особое внимание на расследование этого уголовного дела и указал, что "никто не вправе оказывать сопротивление сотрудникам милиции и тем более применять к ним насилие, поскольку это может повлечь в том числе применение оружия, безусловно, в рамках действующего законодательства".

Как сообщилось ранее, 1 января в 6.40 после звонка на спецлинию 102 с жалобами соседей на шум в одной из квартир дома по проспекту Любимова, на место был направлен сотрудник оперативно-дежурной службы городского отдела милиции № 2, сержант.

По информации ГУВД Мингорисполкома, дверь сотруднику милиции открыл мужчина. Милиционер представился, объяснил причину визита, попросил перестать мешать соседям. В ответ гражданин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, внезапно нанес несколько ударов милиционеру в область груди и головы, после чего попытался завладеть табельным оружием.

Сержант предупредил мужчину о применении оружия, если тот не прекратит противоправные действия, однако правонарушитель попытался вырвать пистолет. В итоге милиционер в борьбе произвел предупредительный выстрел в сторону, а затем два выстрела, стараясь причинить нападающему наименьший урон. После этого правонарушитель был задержан и доставлен в больницу. Сотрудник милиции госпитализирован с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.

По данному факту возбуждено дело по статье 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему правопорядок). Его расследует УСК по Минску.

Как сообщила 1 января БелаПАН мать раненого 28-летнего Андрея, она не верит, что сын спровоцировал инцидент. Он один открывал дверь, а за ней было несколько сотрудников милиции, "два точно". "Это могут подтвердить свидетели", — заявила Галина.

По ее словам, на место происшествия приезжали сотрудники милиции, Следственного комитета, извлекли две пули, одну — из линолеума в тамбуре подъезда.

3 января появилась информация, что молодой человек ранен в ногу и в бок, возможно, у него повреждено легкое, он потерял много крови, находится в стабильно тяжелом состоянии в военном госпитале. Родственников к нему не пускают. По информации СК, предварительно установлено, что в крови молодого человека на момент инцидента было около 2 промилле алкоголя.

4 января 28-летний минчанин был заключен под стражу.


Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 января. Минчанину, напавшему утром 1 января на милиционера, предъявлено обвинение, сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич 12...

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