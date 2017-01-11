Жители Клейник давно уже успели оценить преимущества кафе «Весна», расположенного в центре агрогородка и получившего вторую жизнь благодаря ОАО «СГЦ «Западный».

После преобразований оно вновь обрело популярность как у местных жителей, так и у горожан. Здесь справляют свадьбы, торжественные юбилеи, проводят праздничные вечера, «огоньки» и другие мероприятия. А совсем недавно по соседству с вывеской «Кафе «Весна» появилась еще одна – «Буфет». Новое заведение сразу снискало доверие у сельчан. Здесь всегда можно купить свежую продукцию «Западного», в том числе мясо, полуфабрикаты, готовые мясные изделия, а также бакалейные товары. Среди готовой продукции особым спросом пользуются беляши, пирожки с начинками, смаженки. Особенно любят забегать сюда во время переменок школьники из соседней детской школы искусств. Перекусить можно и сидя за столиком в зале, выпить горячего чаю или кофе.

Кстати, как рассказывает начальник отдела маркетинга предприятия Сергей Микитюк, это помещение первоначально выполняло функцию пожарного перехода, долгое время оно было закрыто. Но вот нашлось ему достойное применение.

— Удобно, что по соседству с буфетом находится кафе с кухней, где работают два повара и три кухонных работника, — говорит Сергей Владимирович, — и в этом есть преимущество. Полуфабрикаты — пельмени, голубцы, крученики, колбаса по-домашнему – все это делается у нас и пользуется большим спросом у покупателя. За нашей продукцией приезжают специально из города, да и цены у нас ниже, чем в магазинах «Евроопта», «Короны» и «Алми».

Это уже пятый по счету торговый объект от СГЦ «Западный». За этот год, по словам Сергея Владимировича, был открыт буфет в Клейниках, магазин в Мухавце, с предприятия в Мотыкалы перенесен фирменный магазин – теперь он более уютный, просторный, что позволило увеличить ассортимент товаров. И полюбился сразу не только сельским жителям, но и горожанам. У многих в округе находятся дачи, и, проезжая мимо магазина, украшенного большим красочным плакатом, рекламирующим продукцию «Западного», люди не упустят возможности зайти сюда и купить что-нибудь вкусненькое. А для тех, кто работает на предприятии, есть привилегия – им разрешается брать продукцию в счет заработной платы. Еще два павильона находятся на Ковалевском и колхозном рынках.

— Все они дают неплохую прибыль, — продолжает разговор Сергей Владимирович. — Так, магазин в Мотыкалах имеет оборот порядка 100 тыс. рублей в месяц. Неплохие прибыли дают и магазины на рынках. В Клейниках за первый месяц товарооборот составил примерно 40 — 50 тыс. рублей. Но это только начало, думаю, дальше эти цифры будут выше. В ближайшем будущем планируем открыть как минимум еще два магазина. Пока, правда, решаем, где именно.

Рассматриваю ассортимент, которым изобилуют витрины Клейниковского буфета-магазинчика, и глаза разбегаются. Сравниваю цены — и правда, ниже, чем в городе: 1 килограмм филе свиного, например, стоит 8,9 рубля, тазобедренная часть – 7,6, свинина по-крестьянски – 3,35, грудинка свиная – 6,6, котлетная свинина – 6,7, ребра – 4,85.

Заведующая кафе «Весна» Светлана Носулич рассказывает, что каждый день в магазине новый завоз – продукция должна быть всегда свежая.

— Она у нас на любой кошелек, — говорит Светлана Сергеевна. — В буфете в ассортименте сырой продукции до 15 наименований, а готовой продукции и того больше — порядка 35. Все это пользуется спросом у покупателя.

Магазинчик не пустует, постоянно сюда кто-то заходит. Просим поделиться людей мнением. Вот жительница Клейник Лидия Ивановна рассказывает, что бывает здесь часто — приходит, чтобы насладиться чашечкой кофе. «Он тут чудесный, — говорит женщина. – Вообще, вся продукция вкусная, повара прекрасные, особенно нравятся пирожки с капустой, повидлом и мясом».

К витрине подошла молодая женщина, представившаяся Ириной, с девочкой школьного возраста. «Берем в основном мяско, — делится она, — а ребенок ходит за пирожками. Мнение о магазине – только хорошее».

Анна Михайловна и ее дочь Людмила приехали в Клейники из города, они живут на Речице. От своих знакомых узнали, что здесь открылся мясной магазин: «Мы здесь в первый раз, приехали специально за рубанкой. Видим, что выбор – неплохой».

Нравится людям и удобный график работы – с 10.00 до 20.00 без выходных. Можно приехать и после работы. Особенно здесь чувствуется суматоха в эти праздничные дни. Зато продавцам Зое Ковтух и Жанне Пархоц скучать у прилавка не приходится.

Марина САМОСЕВИЧ

Фото автора и Сергея ХМЕЛЯ