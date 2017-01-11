Пилотный проект экологически привлекательного города «СимбиоСити» будет реализован в Бресте, сообщила 12 января во время пресс-конференции первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина, пишет БЕЛТА.



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«Один из самых крупных проектов, который должен быть реализован в рамках Национального плана действий по развитию зеленой экономики в Беларуси до 2020 года, это проект „СимбиоСити“, экологически привлекательного города. Он будет реализован в Бресте», — отметила Ия Малкина.