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Проект экологически привлекательного города "СимбиоСити" будет реализован в Бресте

12.01.2017 12:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Пилотный проект экологически привлекательного города «СимбиоСити» будет реализован в Бресте, сообщила 12 января во время пресс-конференции первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина, пишет БЕЛТА.


Фото: БЕЛТА

«Один из самых крупных проектов, который должен быть реализован в рамках Национального плана действий по развитию зеленой экономики в Беларуси до 2020 года, это проект „СимбиоСити“, экологически привлекательного города. Он будет реализован в Бресте», — отметила Ия Малкина.

 
Теги: Брест
 
 
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Это один из самых крупных проектов, который должен быть реализован в рамках Национального плана действий по развитию зеленой экономики.

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