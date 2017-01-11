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Минчанину, которого в новогоднюю ночь ранил милиционер, предъявлено обвинение

12.01.2017 12:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Минчанину, которого в новогоднюю ночь ранил милиционер, предъявлено обвинение. Об этом сегодня сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич, сообщает БЕЛТА.


Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

— В рамках расследования подозреваемому уже предъявлено обвинение. Он находится в статусе обвиняемого в оказании сопротивления сотруднику милиции, выполняющему служебные обязанности по охране общественного порядка. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пока он находится в лечебном учреждении, — сказал Иван Носкевич.

По словам председателя СК, особое внимание на расследование данного уголовного дела обратил президент.

— Главой государства было обращено внимание на то, что никто не вправе оказывать сопротивление сотрудникам милиции, и тем более — применять к ним насилие, поскольку это может повлечь в том числе применение оружия, безусловно, в рамках действующего законодательства.

Напомним, инцидент произошел около 7 утра 1 января. Соседи вызвали милицию на молодую семью, якобы шумно отмечающую праздник. В 6.45 в квартиру позвонил милиционер, на лестничную площадку вышел хозяин, в 6.47 раздались выстрелы. Сейчас 23-летний сержант милиции и 28-летний раненый минчанин находятся в военном госпитале. У сотрудника милиции врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей теменной области, кровоподтек шеи и ушиб грудной клетки. У минчанина — сквозные ранения в области груди и левой стопы.

—  В ходе разбирательства один из жильцов квартиры повел себя неадекватно. Он нанес сотруднику милиции удар в область живота, завязалась потасовка, в ходе которой милиционер был вынужден применить табельное оружие. Первый выстрел был предупредительным, но не возымел действия. В процессе борьбы произошло еще два выстрела, — рассказывал Дмитрий Курьян, замначальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок». По заявлению правоохранителей, в момент происшествия минчанин находился в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, в его крови находилось около 2 промилле.

 
 
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По словам председателя СК, особое внимание на расследование этого уголовного дела обратил президент.

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