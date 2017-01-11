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Минчанину, которого в новогоднюю ночь ранил милиционер, предъявлено обвинение
12.01.2017 12:42 — Новости Общества | Tut.by
Минчанину, которого в новогоднюю ночь ранил милиционер, предъявлено обвинение. Об этом сегодня сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич, сообщает
— В рамках расследования подозреваемому уже предъявлено обвинение. Он находится в статусе обвиняемого в оказании сопротивления сотруднику милиции, выполняющему служебные обязанности по охране общественного порядка. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пока он находится в лечебном учреждении, — сказал Иван Носкевич.
По словам председателя СК, особое внимание на расследование данного уголовного дела обратил президент.
— Главой государства было обращено внимание на то, что никто не вправе оказывать сопротивление сотрудникам милиции, и тем более — применять к ним насилие, поскольку это может повлечь в том числе применение оружия, безусловно, в рамках действующего законодательства.
Напомним,
— В ходе разбирательства один из жильцов квартиры повел себя неадекватно. Он нанес сотруднику милиции удар в область живота, завязалась потасовка, в ходе которой милиционер был вынужден применить табельное оружие. Первый выстрел был предупредительным, но не возымел действия. В процессе борьбы произошло еще два выстрела, —
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок». По заявлению правоохранителей, в момент происшествия минчанин находился в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, в его крови находилось около 2 промилле.
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По словам председателя СК, особое внимание на расследование этого уголовного дела обратил президент.
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