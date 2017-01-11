МИНСК, 12 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время проведет совещание по итогам работы правоохранительного блока в 2016 году, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

В четверг Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, в ходе которой поинтересовался ходом расследования наиболее резонансных уголовных дел.

"В ближайшее время мы проведем совещание по итогам прошлого года по всем правоохранительным блокам, пригласив и судебную ветвь власти, с целью обозначения и рассмотрения вопросов, которые находятся у меня на контроле, начиная с реформирования судебно-следственной системы в целом", — сказал Лукашенко.

Президент заслушал доклад об основных результатах работы СК в 2016 году, в том числе о проводимой в ведомстве оптимизации.

"Оптимизация касается всех. В меньшей степени, видимо, Следственного комитета, потому что он создан совсем недавно. Но прошло достаточно времени, чтобы убедиться в том, верно и структурно ли мы построили наш Следственный комитет, правильно ли распределили функции и обязанности между дознаниями и так далее", — заметил президент.

Лукашенко добавил, что этот вопрос также будет вынесен на совещание. По его словам, это "один из основных вопросов, который пронизывает всю систему до Верховного суда".