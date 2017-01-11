|
Лукашенко намерен проанализировать работу правоохранительного блока
12.01.2017 12:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время проведет совещание по итогам работы правоохранительного блока в 2016 году, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
В четверг Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, в ходе которой поинтересовался ходом расследования наиболее резонансных уголовных дел.
"В ближайшее время мы проведем совещание по итогам прошлого года по всем правоохранительным блокам, пригласив и судебную ветвь власти, с целью обозначения и рассмотрения вопросов, которые находятся у меня на контроле, начиная с реформирования судебно-следственной системы в целом", — сказал Лукашенко.
Президент заслушал доклад об основных результатах работы СК в 2016 году, в том числе о проводимой в ведомстве оптимизации.
"Оптимизация касается всех. В меньшей степени, видимо, Следственного комитета, потому что он создан совсем недавно. Но прошло достаточно времени, чтобы убедиться в том, верно и структурно ли мы построили наш Следственный комитет, правильно ли распределили функции и обязанности между дознаниями и так далее", — заметил президент.
Лукашенко добавил, что этот вопрос также будет вынесен на совещание. По его словам, это "один из основных вопросов, который пронизывает всю систему до Верховного суда".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент планирует в ближайшее время провести совещание по итогам прошлого года и посмотреть, правильно ли организована работа Следственного комитета.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии