|
В Гомеле женщина забрала из ТЦ урну с пожертвованиями на лечение девочки. Момент сняли видеокамеры
12.01.2017 13:00 — Новости Общества | Tut.by
В гомельском торговом центре «Волотовской» женщина забрала урну с пожертвованиями для больного ребенка — трехлетней Киры Куруленко. Девочке вот уже несколько месяцев собирают деньги на дорогостоящее лечение за границей. Пока есть лишь половина суммы.
Инцидент произошел в декабре. Момент засняли камеры видеонаблюдения, установленные в торговом центре.
— Ко мне пришли продавцы и рассказали, что урны, которая стояла рядом с их торговым местом, нет. Мы отсмотрели видео и установили, кто и когда забрал пожертвования, — рассказал главный инженер торгового центра, Александр. — Я был поражен цинизму, с которым это совершено.
Возмущение молодого человека понять несложно, если просмотреть видео. На протяжении пяти минут женщина пытается забрать урну, но осуществить задуманное ей то и дело мешают посетители торгового центра, наконец, она выжидает удобный момент, отрезает скотч, на который к стулу крепится урна, спешно запихивает ее в пакет и покидает магазин.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Волонтеры, помогающие собирать семье Куруленко деньги, расскали, что за время сбора средств для Киры не раз сталкивались со случаями мошенничества. К примеру, по городу ходили люди с фотографией малышки и попрошайничали деньги. Но этот случай поразил всех. Заявление в милицию родители девочки пока не писали.
— Естественно, этот инцидент мы не оставим, просто в данный момент для родителей самое главное здоровье и самочувствие дочери. 30 декабря Кире сделали операцию по пересадке стволовых клеток. Как вы понимаете, сейчас очень сложный момент, они не отходят от малышки и молятся, чтобы все прижилось. Как только самочувствие Киры стабилизируется, ее отец примет меры в соответствии с законодательством, — рассказала TUT.BY волонтер
Летом трехлетней Кире Куруленко поставили диагноз «Нейробластома забрюшинного пространства справа с метастазами в парааортальных лимфоузлах средостения и костном мозге 4-й стадии» (детский рак).С тех пор каждый день девочки и ее родителей — это тяжелая борьба за жизнь.
Девочка прошла уже шесть курсов химиотерапии, операцию по удалению опухоли. 30 декабря ей сделали операцию по пересадке стволовых клеток.
«Каждый раз Кирюша проходит лечение стойко и уверенно! Старается кушать, когда ей совсем тяжело, и говорит: „что бы анализы скорее поднялись“! Моя девочка устает, но не сдается, и не будет сдаваться!!! С Божьей помощью Кирюша справиться, и мы дождемся тех заветных слов врача :» Ваша Кира вошла в ремиссию! Наши поздравления!" - написала мама девочки Ольга Куруленко на своей странице в ВК.
Сейчас, пожалуй, самый сложный период в семье. Родители и врачи пристально следят за состоянием ребенка — ждут когда приживутся стволовые клетки. Как только все получится, будет срочно нужна иммунотерапия. Киру уже ждут в одной из немецких клиник. Но денег для этого по-прежнему недостаточно — пока собрано только половина суммы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В торговом центре "Волотовской" женщина забрала урну с пожертвованиями для больного ребенка - трехлетней Киры Куруленко. Деньги всем Гомелем девочке собирают на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии