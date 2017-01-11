﻿ В Гомеле женщина забрала из ТЦ урну с пожертвованиями на лечение девочки. Момент сняли видеокамеры. 21.by
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В Гомеле женщина забрала из ТЦ урну с пожертвованиями на лечение девочки. Момент сняли видеокамеры

12.01.2017 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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В гомельском торговом центре «Волотовской» женщина забрала урну с пожертвованиями для больного ребенка — трехлетней Киры Куруленко. Девочке вот уже несколько месяцев собирают деньги на дорогостоящее лечение за границей. Пока есть лишь половина суммы.


Скриншот с видео камеры наблюдения.

Инцидент произошел в декабре. Момент засняли камеры видеонаблюдения, установленные в торговом центре.

— Ко мне пришли продавцы и рассказали, что урны, которая стояла рядом с их торговым местом, нет. Мы отсмотрели видео и установили, кто и когда забрал пожертвования, — рассказал главный инженер торгового центра, Александр. — Я был поражен цинизму, с которым это совершено.

Возмущение молодого человека понять несложно, если просмотреть видео. На протяжении пяти минут женщина пытается забрать урну, но осуществить задуманное ей то и дело мешают посетители торгового центра, наконец, она выжидает удобный момент, отрезает скотч, на который к стулу крепится урна, спешно запихивает ее в пакет и покидает магазин.

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Открыть/скачать видео (4.59 МБ)

Волонтеры, помогающие собирать семье Куруленко деньги, расскали, что за время сбора средств для Киры не раз сталкивались со случаями мошенничества. К примеру, по городу ходили люди с фотографией малышки и попрошайничали деньги. Но этот случай поразил всех. Заявление в милицию родители девочки пока не писали.

— Естественно, этот инцидент мы не оставим, просто в данный момент для родителей самое главное здоровье и самочувствие дочери. 30 декабря Кире сделали операцию по пересадке стволовых клеток. Как вы понимаете, сейчас очень сложный момент, они не отходят от малышки и молятся, чтобы все прижилось. Как только самочувствие Киры стабилизируется, ее отец примет меры в соответствии с законодательством, — рассказала TUT.BY волонтер группы поддержки Киры Юлия Старовойтова.


Летом трехлетней Кире Куруленко поставили диагноз «Нейробластома забрюшинного пространства справа с метастазами в парааортальных лимфоузлах средостения и костном мозге 4-й стадии» (детский рак).С тех пор каждый день девочки и ее родителей — это тяжелая борьба за жизнь.

Девочка прошла уже шесть курсов химиотерапии, операцию по удалению опухоли. 30 декабря ей сделали операцию по пересадке стволовых клеток.

«Каждый раз Кирюша проходит лечение стойко и уверенно! Старается кушать, когда ей совсем тяжело, и говорит: „что бы анализы скорее поднялись“! Моя девочка устает, но не сдается, и не будет сдаваться!!! С Божьей помощью Кирюша справиться, и мы дождемся тех заветных слов врача :» Ваша Кира вошла в ремиссию! Наши поздравления!" - написала мама девочки Ольга Куруленко на своей странице в ВК.

Сейчас, пожалуй, самый сложный период в семье. Родители и врачи пристально следят за состоянием ребенка — ждут когда приживутся стволовые клетки. Как только все получится, будет срочно нужна иммунотерапия. Киру уже ждут в одной из немецких клиник. Но денег для этого по-прежнему недостаточно — пока собрано только половина суммы.

Желающие помочь Кире могут это сделать прямо сейчас.

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 307 ОАО «АСБ Беларусбанк» — г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 4
УНП 400 230 505
МФО 151501664

— белорусские рубли — транзитный счёт 3 819 382 100 454 на благотворительный счёт 000010 в центре банковских услуг 307/Операционная служба, бессрочный
— доллары США — транзитный счёт 3 819 382 102 827 на благотворительный счёт 000014 в центре банковских услуг 307/Операционная служба, бессрочный
— евро — транзитный счёт 3 819 382 102 827 на благотворительный счёт 000002 в центре банковских услуг 307/Операционная служба, бессрочный
— российские рубли — транзитный счёт 3 819 382 102 827 на благотворительный счёт 000011 в центре банковских услуг 307/Операционная служба, бессрочный

Назначение платежа: Куруленко Андрей Николаевич на лечение дочери Куруленко Киры Андреевны

Карта Сбербанка России: 4276 6700 2700 8225, получатель Цвиркун Анатолий Васильевич (дедушка)(Россия)

Пополнение счета Мегафон: +79220685910 (Россия), оформлен на дедушку Киры Цвиркун А.В.

Карточка ʺБеларусбанкʺ: 4255 2001 7793 2001 срок действия до 11/18
На имя Куруленко Ольга

Также можно пополнить номер МТС (для Беларуси): +375339022266.

 
 
Ссылка на источник 21
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В торговом центре "Волотовской" женщина забрала урну с пожертвованиями для больного ребенка - трехлетней Киры Куруленко. Деньги всем Гомелем девочке собирают на...

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