Минск, 12 января. В Гродно пациентка нанесла заведующей одной из поликлиник легкие телесные повреждения, сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.

Инцидент произошел в конце декабря 2016 года. Женщина 1981 года рождения проходила обследование в поликлинике, а после сдачи анализов пришла на прием к заведующей.

"Во время беседы подозреваемая вела себя агрессивно, затем и вовсе стала распускать руки. Пациентка нанесла потерпевшей, которая значительно старшее ее, один удар рукой и два удара медицинской картой в область головы. В результате заведующая получила легкие телесные повреждения в виде ссадины и кровоподтека левой височной области", — описал инцидент представитель УВД.

В отношении нападавшей возбуждено дело по ч. 1 ст. 366 УК (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродно возбуждено уголовное дело в отношении пациентки, которая избила заведующую поликлиникой Минск, 12 января. В Гродно пациентка нанесла заведующей одной из поликлиник легкие телесные повреждения, сообщил официальный представитель УВД...

Алексей Александров, БелаПАН.