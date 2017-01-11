﻿ В Гродно возбуждено уголовное дело в отношении пациентки, которая избила заведующую поликлиникой. 21.by
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В Гродно возбуждено уголовное дело в отношении пациентки, которая избила заведующую поликлиникой

12.01.2017 13:04 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 12 января. В Гродно пациентка нанесла заведующей одной из поликлиник легкие телесные повреждения, сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.

Инцидент произошел в конце декабря 2016 года. Женщина 1981 года рождения проходила обследование в поликлинике, а после сдачи анализов пришла на прием к заведующей.

"Во время беседы подозреваемая вела себя агрессивно, затем и вовсе стала распускать руки. Пациентка нанесла потерпевшей, которая значительно старшее ее, один удар рукой и два удара медицинской картой в область головы. В результате заведующая получила легкие телесные повреждения в виде ссадины и кровоподтека левой височной области", — описал инцидент представитель УВД.

В отношении нападавшей возбуждено дело по ч. 1 ст. 366 УК (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг).


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 12 января. В Гродно пациентка нанесла заведующей одной из поликлиник легкие телесные повреждения, сообщил официальный представитель УВД...

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