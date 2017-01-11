Суд Октябрьского района Гродно вынес решение по делу об опубликованной в социальной сети порнофотографии. Диану Сельванову, которая сохранила у себя на страничке в «Вконтакте» пикантное фото, приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год. Кроме того девушке нужно выплатить 690 рублей штрафа.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Обжаловать приговор Диана не собирается.

— Пусть это будет на совести тех, кто вынес такое решение.

Напомним, в конце марта в соцсети «Вконтакте» Диана увидела снимок с пикантным содержанием. На фото парень и две девушки изображают занятие сексом в акробатических позах. Жительнице Гродно картинка показалась забавной, и она сохранила ее в открытом альбоме на своей странице.

— Когда сохраняла картинку, то пользовалась стареньким телефоном с маленьким экраном и не заметила, что на фотографии видна часть мужского полового органа. Когда увидела на экране компьютера — удивилась. И только. Фотография сделана красиво, видно, что это постановка. Ничего отталкивающего там нет. Для меня — это, скорее, эротика, а не порнография — объясняла свои действия Диана в конце декабря.

Осенью девушке о картинке напомнили правоохранительные органы.

Искусствоведческая экспертиза, которую провели минские специалисты в начале сентября 2016 года, постановила: «…фрагмент сцены группового орально-генитального контакта с вульгарно-натуралистической, омерзительно-циничной, непристойной фиксацией половых сношений, самоцельной, умышленной демонстрацией большей частью обнаженных гениталий, антиэстетических сцен полового акта, сексуальных извращений, которые не соответствуют нравственным критериям, оскорбляют честь и достоинство личности, ставя ее на уровень проявления животных инстинктов».

— Меня обвиняют в том, что это фото я сохранила в целях распространения и своими умышленными действиями совершила преступление, предусмотренное ч 2. ст. 343 УК РБ (Хранение с целью распространения и распространение порнографических материалов с использованием интернета), — рассказывала девушка.

По словам Дианы, никакого умысла в ее действиях не было.

Данная история сильно изменила жизнь девушки. Ее сократили на работе (Диана была специалистом по работе с клиентами в колле-центре), семью поставили на учет в СОП (социально-опасное положение — прим. TUT.BY).

— Я не знаю, как за полгода смогу заплатить 690 рублей, работы у меня пока нет, — говорит собеседница. — После того, как меня сократили, я ничего не искала. Не знала, что будет после суда, ведь статья предусматривала лишение свободы сроком от 2 до 4 лет. Думаю, из-за того, что дело приняло общественный резонанс, трудоустроиться я все-таки смогу. Здравомыслящий работодатель обратит внимание не на то, что я судима, а на то, как я судима. Ведь это какой-то абсурд.