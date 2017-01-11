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Минюст не знает, сколько белорусов прячутся в РФ от выплаты алиментов

12.01.2017 13:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Министерство юстиции не располагает статистическими сведениями о количестве лиц, разыскиваемых на территории Российской Федерации, по делам о взыскании алиментов, сообщила Sputnik официальный представитель ведомства Ольга Мурашковская.

Минюст не знает, сколько белорусов прячутся в РФ от выплаты алиментов
© Sputnik Игорь Зарембо
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Российские приставы после изменения законодательства РФ смогут быстрее и проще взыскивать с белорусских граждан алименты. Ранее от алиментов в РФ белорусам уже нельзя было скрыться, однако теперь процедура стала еще проще.

"При его (соглашения — Sputnik) практическом применении каких-то глобальных проблемных вопросов  не возникало. Со временем можно будет уже дать определенную оценку эффективности его реализации, поскольку в связи с недостаточно длительным периодом его применения делать какие-то выводы преждевременно", — отметили в Минюсте.

Изменения в российское законодательство вызваны и тем, что требования к исполнительным документам в Беларуси и РФ несколько разнятся.

Как уточнили в Минюсте, статистикой о том, сколько белорусов разыскиваются в России по делам о взыскании алиментов, они не располагают.

"Вопрос о взыскании алиментов на территории Российской Федерации является актуальным для взыскателей, находящихся в Республике Беларусь, поскольку многие граждане нашего государства, в том числе обязанные уплачивать алименты, уезжают в Российскую Федерацию с целью трудоустройства", — заключила собеседница агентства.

 
Теги: Минск
 
 
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Требования к исполнительным документам в РБ и РФ разные, однако теперь для взыскания с белорусов в России алиментов хватит и белорусских актов.

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