Минск, 12 января. Александр Лукашенко обратил внимание председателя Следственного комитета Ивана Носкевича на необходимость расследования особо резонансных уголовных дел. Доклад главы СК об основных результатах работы ведомства в 2016 году Лукашенко заслушал 12 января, сообщает пресс-служба главы государства.



Особо Лукашенко отметил расследование жестокого убийства бизнесмена в Березино. "Это вопрос чести. Я предупреждал и руководителя МВД: он пообещал раскрыть это уголовное дело. Вы должны обращать внимание на подобные дела", — подчеркнул он.

Главе государства доложено о ходе расследования уголовного дела в отношении минчанина, совершившего нападение на милиционера в новогоднюю ночь. Лукашенко "обратил внимание, что никто не вправе оказывать сопротивление сотрудникам милиции и тем более применять в отношении них насилие, поскольку это может повлечь в том числе использование правоохранителями оружия — безусловно, в рамках законодательства", сообщает пресс-служба.



Он также заслушал доклад о проводимой в ведомстве оптимизации. "Оптимизация касается всех, — сказал Лукашенко. — В меньшей степени, видимо, Следственного комитета, потому что он создан совсем недавно. Но прошло достаточно времени, чтобы убедиться в том, верно и структурно ли мы построили наш Следственный комитет, правильно ли распределили функции и обязанности между органами дознания и так далее. Этот вопрос тоже будет обсуждаться на нашем широком совещании с участием и Следственного комитета. Это один из основных вопросов, который пронизывает всю систему до Верховного суда".



В ближайшее время, отметил глава государства, будет проведено совещание по итогам прошлого года по всем правоохранительным блокам при участии судебной ветви власти с целью обозначения и рассмотрения вопросов, которые находятся на контроле у президента. Лукашенко подчеркнул, что главной темой встречи станет реформирование судебно-следственной системы в целом.



Как сообщил Носкевич, в производстве СК в 2016 году находилось более 130 тыс. уголовных дел, в отношении более чем 52 тыс. из них производство окончено. Уровень преступности в Беларуси уменьшился в прошлом году на 4,5%. Сократилось и количество дел, по которым вынесены оправдательные приговоры из-за допущенных следователями нарушений уголовно-процессуального законодательства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко обратил внимание главы СК на необходимость расследования особо резонансных уголовных дел Минск, 12 января. Александр Лукашенко обратил внимание председателя Следственного комитета Ивана Носкевича на необходимость расследования особо...

Ирина Турчина, БелаПАН.