Минск, 12 января. Александр Лукашенко обратил внимание председателя Следственного комитета Ивана Носкевича на необходимость расследования особо резонансных уголовных дел. Доклад главы СК об основных результатах работы ведомства в 2016 году Лукашенко заслушал 12 января, сообщает пресс-служба главы государства.
Особо Лукашенко отметил расследование жестокого убийства бизнесмена в Березино. "Это вопрос чести. Я предупреждал и руководителя МВД: он пообещал раскрыть это уголовное дело. Вы должны обращать внимание на подобные дела", — подчеркнул он.
Главе государства доложено о ходе расследования уголовного дела в отношении минчанина, совершившего нападение на милиционера в новогоднюю ночь. Лукашенко "обратил внимание, что никто не вправе оказывать сопротивление сотрудникам милиции и тем более применять в отношении них насилие, поскольку это может повлечь в том числе использование правоохранителями оружия — безусловно, в рамках законодательства", сообщает пресс-служба.
Он также заслушал доклад о проводимой в ведомстве оптимизации. "Оптимизация касается всех, — сказал Лукашенко. — В меньшей степени, видимо, Следственного комитета, потому что он создан совсем недавно. Но прошло достаточно времени, чтобы убедиться в том, верно и структурно ли мы построили наш Следственный комитет, правильно ли распределили функции и обязанности между органами дознания и так далее. Этот вопрос тоже будет обсуждаться на нашем широком совещании с участием и Следственного комитета. Это один из основных вопросов, который пронизывает всю систему до Верховного суда".
В ближайшее время, отметил глава государства, будет проведено совещание по итогам прошлого года по всем правоохранительным блокам при участии судебной ветви власти с целью обозначения и рассмотрения вопросов, которые находятся на контроле у президента. Лукашенко подчеркнул, что главной темой встречи станет реформирование судебно-следственной системы в целом.
Как сообщил Носкевич, в производстве СК в 2016 году находилось более 130 тыс. уголовных дел, в отношении более чем 52 тыс. из них производство окончено. Уровень преступности в Беларуси уменьшился в прошлом году на 4,5%. Сократилось и количество дел, по которым вынесены оправдательные приговоры из-за допущенных следователями нарушений уголовно-процессуального законодательства.
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