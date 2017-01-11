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МИД Беларуси: Минск не будет могильщиком СНГ
12.01.2017 12:28 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Минск считает Содружество Независимых Государств действенным межгосударственным объединением и приложит все усилия для его дальнейшего развития и повышения эффективности, заявил в четверг глава МИД Беларуси Владимир
«Можете быть уверены, что Республика Беларусь не была и никогда не будет могильщиком интеграционных процессов на постсоветском пространстве», - сказал он перед открытием первого в 2017 году заседания постпредов стран СНГ.
Макей признал, что в это объединение входят страны с «разными интересами, разными внешнеполитическими и внешнеэкономическими целями», однако это, по его словам, не мешает им быть партнерами. «Тем не менее все мы нашли
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