Минск считает Содружество Независимых Государств действенным межгосударственным объединением и приложит все усилия для его дальнейшего развития и повышения эффективности, заявил в четверг глава МИД Беларуси Владимир

Макей, передает ТАСС .

«Можете быть уверены, что Республика Беларусь не была и никогда не будет могильщиком интеграционных процессов на постсоветском пространстве», - сказал он перед открытием первого в 2017 году заседания постпредов стран СНГ.

Макей признал, что в это объединение входят страны с «разными интересами, разными внешнеполитическими и внешнеэкономическими целями», однако это, по его словам, не мешает им быть партнерами. «Тем не менее все мы нашли

силы для того, чтобы вместе решать те общие проблемы и вызовы, которые возникают», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Беларуси.