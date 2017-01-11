﻿ Кости нацистского доктора Менгеле превратили в пособие для студентов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кости нацистского доктора Менгеле превратили в пособие для студентов

12.01.2017 14:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Студенты Медицинской школы Университета Сан-Паулу (Бразилия) будут использовать в качестве наглядного пособия останки нацистского доктора Йозефа Менгеле, проводившего бесчеловечные эксперименты в концентрационном лагере в Освенциме, сообщило издание The Guardian.

Кости нацистского доктора Менгеле превратили в пособие для студентов
© Sputnik Валерий Мельников
Охранник Освенцима умер за неделю до суда над ним

Использования останков "Ангела смерти" в учебном процессе добился доктор Даниэль Ромеро Муньос, который в 1985 году определил их принадлежность одному из известнейших нацистов.

"Они будут полезны, чтобы научить студентов, как исследовать останки человека, а затем сопоставлять эту информацию с данными в документах, относящихся к конкретному человеку", – цитирует издание слова Муньоса. 

Он также отметил, что студентам-судмедэкспертам будут интересны травмы Менгеле – перелом таза, отверстие в скуле от хронического синусита, а также зубные заболевания, описание которых есть в архивах документах.

Менгеле проводил медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны, в результате погибли десятки тысяч человек. После войны доктор сбежал в Латинскую Америку и едва не попал в руки агентов "Моссада" во время проведения операции по похищению еще одного нацистского преступника – Адольфа Эйхмана. Скончался Менгеле в 1979 году в возрасте 67 лет в Бразилии. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудник Университета Сан-Паулу уверен, что студентам-судмедэкспертам будут интересны травмы Менгеле и их сопоставление с данными архивов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Суд над рэкетирами в Марьиной Горке: вышибать деньги помогал начальник ОБЭП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика