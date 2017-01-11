МИНСК, 12 янв – Sputnik. Студенты Медицинской школы Университета Сан-Паулу (Бразилия) будут использовать в качестве наглядного пособия останки нацистского доктора Йозефа Менгеле, проводившего бесчеловечные эксперименты в концентрационном лагере в Освенциме, сообщило издание The Guardian .



© Sputnik Валерий Мельников Охранник Освенцима умер за неделю до суда над ним

Использования останков "Ангела смерти" в учебном процессе добился доктор Даниэль Ромеро Муньос, который в 1985 году определил их принадлежность одному из известнейших нацистов.

"Они будут полезны, чтобы научить студентов, как исследовать останки человека, а затем сопоставлять эту информацию с данными в документах, относящихся к конкретному человеку", – цитирует издание слова Муньоса.

Он также отметил, что студентам-судмедэкспертам будут интересны травмы Менгеле – перелом таза, отверстие в скуле от хронического синусита, а также зубные заболевания, описание которых есть в архивах документах.

Менгеле проводил медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны, в результате погибли десятки тысяч человек. После войны доктор сбежал в Латинскую Америку и едва не попал в руки агентов "Моссада" во время проведения операции по похищению еще одного нацистского преступника – Адольфа Эйхмана. Скончался Менгеле в 1979 году в возрасте 67 лет в Бразилии.