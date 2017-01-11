МИНСК, 12 янв – Sputnik. Определения коллекторской деятельности и коллекторских агентств отсутствуют в законодательстве Беларуси, сообщила Sputnik пресс-секретарь Министерства юстиции республики Ольга Мурашковская.

Скандал с "грубым коллектором" произошел в Беларуси осенью 2016 года: сотрудница компании "Back Collection" ("Коллекторское агентство "Е колекшн") в крайне грубой форме общалась с гражданкой, задолжавшей некоторую сумму одному из белорусских мобильных операторов. Запись разговоров попала в интернет и вызвала бурное обсуждение.

Как напомнили Sputnik в Министерстве юстиции, оказание правовой помощи по проведению работы по взысканию с должников относится к деятельности адвокатов, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих юридические услуги в установленном законодательством порядке.

"В сети интернет указанная деятельность зачастую отождествляется с деятельностью коллекторских агентств, работающих на территории Российской Федерации, что не соответствует действительности. В законодательстве Республики Беларусь отсутствуют определения коллекторской деятельности и коллекторских агентств", – заявили в Минюсте.

При этом, подчеркнули собеседники Sputnik, лица, оказывающие правовую помощь на территории Беларуси по взысканию задолженности, обязаны действовать в соответствии с законодательством и руководствоваться общепринятыми нормами морали, заботиться о престиже профессии и повышении ее общественного статуса.

"Министерство юстиции еще раз обращает внимание лицензиатов на необходимость неукоснительного соблюдения законодательства и принятия мер по недопущению нарушения лицензионных требований и условиях осуществления лицензируемой деятельности", – заключила собеседница Sputnik.

Компания "Back Collection", из-за которой разразился скандал, уже переименована в ООО "ПРАВОВОЙ ВЕРДИКТ". К нагрубившей сотруднице фирмы были приняты дисциплинарные методы воздействия.