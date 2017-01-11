Премия Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» присуждена за ряд проектов Федерации профсоюзов Беларуси, направленных на патриотическое воспитание граждан, в том числе детей, учащейся и рабочей молодежи, экономически активного населения.

Одним из самых масштабных проектов ФПБ стала реконструкция мемориального комплекса «Курган Славы». Благодаря усилиям ФПБ, ее членских организаций, неравнодушных граждан к 70-летию Великой Победы мемориальный комплекс обрел былое величие и засиял огнями иллюминации. К следующей годовщине у мемориала был установлен каскад солнечных батарей, позволяющий бесперебойно освещать памятник в вечернее и ночное время.

Стоит отметить, что мемориальный комплекс «Курган Славы» – не единственный объект, над которым взяли шефство профсоюзы. На Брестчине знаковым объектом для профсоюзов стала братская могила лагеря-госпиталя «Ревир» в областном центре. Объект при финансовой поддержке ФПБ был полностью реконструирован в 2015 году.

Пресс-служба Федерации профсоюзов по Брестской области

Фото: БЕЛТА