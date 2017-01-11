Министерство здравоохранения упростило санитарные требования для парикмахерских, саун и бань. Теперь им не надо в течение рабочего дня проводить влажную уборку моющими средствами и иметь запас таких средств. Работники парикмахерских не обязаны носить единую форму.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Постановление вступило в силу 11 января 2017 года.

Изменения касаются как работы самих парикмахерских, так и требований к помещениям, в которых они размещены. Например, исключен абзац о том, что стены и полы помещений парикмахерских должны выполняться из влагонепроницаемых материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Исключены также требования по звукоизоляции помещений и обязанность максимально использовать естественное освещение.

Изменения коснулись и подходов к работе парикмахерских. Если раньше парикмахерские обязаны были стирать рабочую одежду и грязное белье в прачечных, то теперь они могут делать это централизованно в своих подсобных помещениях, если там есть сушки белья. Кроме того, теперь можно сдувать феном или стряхивать с пеньюара волосы у рабочего места, а пол в течение дня можно мыть без моющих средств. Раньше в парикмахерских должен был быть запас моющих средств. Постановление это требование исключает.

К баням также уже нет специальных требований к содержанию прилагающих территорий, кроме благоустройства и чистоты. Урны и решетки для обуви у входа — уже не обязательное правило. Сауны и бани больше не обязаны иметь запас дезинфицирующих средств на десять дней.

Изменения коснулись и санитарных норм в гостиницах. Так, архитектурно-планировочные решения зданий и помещений средств размещения, их расположение, в том числе устройство и проектирование систем централизованного холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения, отопления, мусороудаления, оборудование вентиляции и искусственное освещение уже не должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов, содержащих обязательные к исполнению требования.

Изменения коснулись и правил уборки санузлов. Например, теперь их не надо мыть в спецодежде. Кроме того, исключен установленный порядок уборки: умывальник, ванна и затем унитаз. Теперь достаточно ежедневно обрабатывать сиденья и крышки унитаза, ручки для смыва воды и дверные ручки дезинфицирующими средствами.