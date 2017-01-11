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Министерство здравоохранения упростило санитарные требования для парикмахерских, саун и бань
12.01.2017 14:48 — Новости Общества | Tut.by
Министерство здравоохранения
Постановление вступило в силу 11 января 2017 года.
Изменения касаются как работы самих парикмахерских, так и требований к помещениям, в которых они размещены. Например, исключен абзац о том, что стены и полы помещений парикмахерских должны выполняться из влагонепроницаемых материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Исключены также требования по звукоизоляции помещений и обязанность максимально использовать естественное освещение.
Изменения коснулись и подходов к работе парикмахерских. Если раньше парикмахерские
К баням также уже нет специальных требований к содержанию прилагающих территорий, кроме благоустройства и чистоты. Урны и решетки для обуви у входа — уже не обязательное правило. Сауны и бани больше не обязаны иметь запас дезинфицирующих средств на десять дней.
Изменения коснулись и санитарных норм в гостиницах. Так, архитектурно-планировочные решения зданий и помещений средств размещения, их расположение, в том числе устройство и проектирование систем централизованного холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения, отопления, мусороудаления, оборудование вентиляции и искусственное освещение уже не должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов, содержащих обязательные к исполнению требования.
Изменения коснулись и правил уборки санузлов. Например, теперь их не надо мыть в спецодежде. Кроме того, исключен установленный порядок уборки: умывальник, ванна и затем унитаз. Теперь достаточно ежедневно обрабатывать сиденья и крышки унитаза, ручки для смыва воды и дверные ручки дезинфицирующими средствами.
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Теперь им не надо в течение рабочего дня проводить влажную уборку моющими средствами и иметь запас таких средств. Работники парикмахерских не обязаны носить...
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