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Минский пенсионер занимается экстримом в любую погоду

12.01.2017 14:54 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске в четверг, 12 января, до семи градусов мороза, снег. В городе установился слабый туман, а на дорогах - гололедица. Корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей нашла человека, который занимается экстремальным спортом в любую погоду.

Валентин Андреевич Толкачев легко превращает «оранжевый» уровень опасности в «оранжевое настроение». Мужчина стал чемпионом страны по спортивному зимнему плаванью в 76 лет. Кроме того, Толкачев - альпинист, турист и обладатель более десяти спортивных разрядов. Мужчина хочет дожить до 150 лет.

Пенсионер также поделился своим секретом долголетия. «Главное правило: «Сначала чистим башку, а потом кишку!», - сказал пожилой мужчина.

Полную версию смотрите в видеоролике

 
Теги: Минск
 
 
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Валентин Толкачев знает, как превратить «оранжевый» уровень опасности в оранжевое настроение.

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