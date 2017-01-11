В Минске в четверг, 12 января, до семи градусов мороза, снег. В городе установился слабый туман, а на дорогах - гололедица. Корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей нашла человека, который занимается экстремальным спортом в любую погоду.

Валентин Андреевич Толкачев легко превращает «оранжевый» уровень опасности в «оранжевое настроение». Мужчина стал чемпионом страны по спортивному зимнему плаванью в 76 лет. Кроме того, Толкачев - альпинист, турист и обладатель более десяти спортивных разрядов. Мужчина хочет дожить до 150 лет .

Пенсионер также поделился своим секретом долголетия. «Главное правило: «Сначала чистим башку, а потом кишку!», - сказал пожилой мужчина.

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