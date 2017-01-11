Национальное агентство по туризму на своей странице в Facebook проводит опрос по поводу участия в Московской международной туристической выставке «Путешествия и туризм» (MITT). У подписчиков страницы спрашивают, на какой части павильона лучше арендовать стенд Беларуси — российской или европейской. Большинство участников опроса высказались за Европу. До этого белорусский туристический потенциал продвигали в павильоне России и СНГ.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Дорогие друзья! Есть важный вопрос. В Москве в марте планируется проведение выставки MITT-2017. Как правило, выставочный павильон разделен на 2 части: Европа и Россия. До этого года стенд Беларуси всегда выставлялся на российской части. Мы решили спросить у вас, в том числе и у потенциальных соэкспонентов, как вы считаете, где лучше арендовать стенд для представления туристического потенциала Беларуси: на российской или европейской части? — указано в сообщении на официальной странице Нацагентства по туризму в Facebook. Сообщение вывесили 11 января.



Скриншот со страницы Национального агентства по туризму в Facebook

На 12.59 12 января среди 91 ответивших 87 человек высказались за европейскую часть павильона, двое — за российскую, еще два человека предложили разместить стенд в обеих частях.

По словам Анастасии Шаткевич, ведущего специалиста отдела информационного обеспечения Национального агентства по туризму, с помощью опроса они хотели услышать мнение коллег. На их страницу в Facebook в том числе подписаны профессионалы туристического рынка, туроператоры, представители санаториев и других компаний, которые могут выступать в качестве со-экспонентов национального стенда, организованного агентством.

— В прошлые годы участия от некоторых из них мы слышали мнение о том, что расположение стенда вместе с российскими туроператорами не всегда отвечает представлению Беларуси как отдельной самостоятельной туристической страны со множеством возможностей для отдыха, — рассказывает она. — Традиционно Беларусь участвует в двух туристических выставках в Москве, которые идут буквально друг за другом: Интурмаркет (ITM) и MITT. На выставке Интурмаркет мы традиционно представляем Беларусь рядом с российскими представителями. Как правило, это обосновано тем, что на мероприятие съезжается большое количество экспонентов по внутреннему туризму России. На выставке MITT много экспонентов из европейских стран и, в связи с отменой виз, мы встали перед дилеммой представления туристического потенциала Беларуси как отдельного компонента в европейской части.

Собеседница отмечает, что в некоторых европейских странах Беларусь воспринимают как регион России. В отличие от Азербайджана, Узбекистана, хотя они также принимают участие на российских выставках как страны СНГ.

— Нам важно выступить для европейцев с отдельным позиционированием в свете последних событий — отмены виз в Беларусь на пять дней. С Россией у нас единое безвизовое пространство, легко строить партнерские связи в туризме, на российском рынке Беларусь уже узнаваема, в отличие от европейских рынков, — говорит Анастасия Шаткевич.

К опросу Нацагентства по туризму подключились и люди, не связанные с туристической сферой.

— Думаю, те, кто принял участие в опросе и проголосовал за представление Беларуси в европейской части выставки, больше ориентировались на свое личное видение страны в рамках территориального и ментального представления, — резюмировала специалист.

По ее словам, результаты опроса будут учитывать при принятии решения, в каком павильоне делать стенд страны.

В этом году MITT проведут в 23 раз. Беларусь участвует в ней с 2013 года. Эта выставка входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира. В ней участвуют национальные и региональные управления по туризму, туроператоры, отели и объекты размещения, системы интернет-бронирования, авиа и транспортные компании. Здесь демонстрируют новые программы и ключевые направления в канун туристического сезона. Как правило, Беларусь продвигает санаторно-курортное лечение, экскурсионные маршруты и отдых в национальных парках и заповедниках.