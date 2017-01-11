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Препараты для лечения ВИЧ и туберкулеза будут производить под Гродно

12.01.2017 15:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Препараты для лечения ВИЧ и туберкулеза будут производиться на белорусско-индийском фармацевтическом производстве в Скиделе. Об этом сегодня во время закладки первого камня в фундамент нового предприятия в Скиделе сообщил исполняющий обязанности директора ООО «Новолок» Кумар Маноранджан, сообщает БЕЛТА.

На новой производственной площадке, которая создается в Скиделе, планируется производить лекарственные средства для лечения ВИЧ, туберкулеза, рака и других заболеваний. Сумма инвестиций составит около $ 2,8 млн. Монтаж оборудования первой очереди планируется завершить до конца года. В первое время ООО «Новолок» планирует выпускать 15−20 наименований лекарств. В дальнейшем линейку продукции расширят до 50 наименований.

«Это будут уникальные препараты, многие из которых в Беларуси и в других странах СНГ не производятся и не представлены на рынке. Они будут куда более доступными по цене по сравнению с аналогичными зарубежными препаратами», — отметил Кумар Маноранджан. На производстве, которое разместится на действующих площадях предприятия РУП «Белмедпрепараты» в Скиделе, будет создано около 70 рабочих мест.

Строительный объект сегодня был презентован председателю Совета Республики Михаилу Мясниковичу. Он принял участие в закладке капсулы с посланием потомкам и первого камня в фундамент нового предприятия. «Это не только импортозамещение: подобные предприятия обладают солидным экспортным потенциалом. Мы не ставим задачу на 100% закрыть белорусский рынок лекарствами собственного производства, однако на действующих производствах должны работать и на внутренний рынок, и на внешний», — подчеркнул Михаил Мясникович. Он отметил, что помимо производства в Скиделе подобные белорусско-индийские фармакологические проекты реализуются также в Бешенковичах и Минске.

Белорусско-индийская компания ООО «Новолок» создана для реализации проекта, ее учредителями выступают РУП «Белмедпрепараты» и индийская фармацевтическая компания Lok-Beta Pharmaceuticals (I) Pvt. Ltd.

 
Теги: Минск
 
 
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