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Правозащитнику Андрею Бондаренко предъявлено обвинение в злостном неподчинении в тюрьме, ему грозит новое лишение свободы
12.01.2017 15:26 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 12 января. Отбывающему наказание правозащитнику Андрею Бондаренко 11 января предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 411 УК (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое или особо тяжкое преступление либо допустившим особо опасный рецидив), сообщает правозащитный сайт
Бондаренко грозит новое лишение свободы до двух лет.
По данным правозащитников, на следующей неделе дело будет передано в прокуратуру для направления в суд. Всего на Бондаренко во время исполнения наказания наложено более десяти взысканий со стороны администраций исправительных учреждений, где его содержали, что и стало причиной признания его злостным нарушителем режима.
Подчеркивается, что в случае осуждения Бондаренко по новой уголовной статье белорусские правозащитники будут готовы признать его политзаключенным.
Андрей Бондаренко — создатель и бывший руководитель информационно-просветительского учреждения "Платформа" и культурно-просветительского учреждения "Платформ инновейшн", которые занимались защитой прав осужденных. 12 августа 2014 года суд признал его виновным в хулиганстве и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Позднее в связи с амнистией срок был сокращен до трех лет.
По информации правозащитников, 9 января суд Шкловского района Могилевской области принял к рассмотрению жалобу Бондаренко на постановку его с октября 2015 года на учет как лицо, "склонное к захвату заложников, нападению на администрацию, хулиганским проявлениям". Жалоба будет рассмотрена 16 января. Все прошлые попытки Бондаренко обжаловать взыскания успехом не увенчались.
Правозащитники и общественные активисты требуют отмены ст. 411 Уголовного кодекса (неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения), которая используется властями как средство дополнительного наказания политзаключенных. По словам правозащитников, в советское время эта статья использовалась для того, чтобы не выпускать из тюрьмы так называемых криминальных авторитетов, однако сегодня она приобрела политический оттенок.
Отец Андрея Бондаренко Валерий Бондаренко в ноябре 2016 года отмечал, что на его сына накладывали абсурдные взыскания, например за то, он якобы лежал на нарах в дневное время и читал книгу. "Все идет к тому, что его не выпустят из тюрьмы", — заявлял Валерий Бондаренко.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Правозащитнику Андрею Бондаренко предъявлено обвинение в злостном неподчинении в тюрьме, ему грозит новое лишение свободы
Минск, 12 января. Отбывающему наказание правозащитнику Андрею Бондаренко 11 января предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 411 УК (злостное неповиновение требованиям...
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