Минск, 12 января. Отбывающему наказание правозащитнику Андрею Бондаренко 11 января предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 411 УК (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое или особо тяжкое преступление либо допустившим особо опасный рецидив), сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Бондаренко грозит новое лишение свободы до двух лет.

По данным правозащитников, на следующей неделе дело будет передано в прокуратуру для направления в суд. Всего на Бондаренко во время исполнения наказания наложено более десяти взысканий со стороны администраций исправительных учреждений, где его содержали, что и стало причиной признания его злостным нарушителем режима.

Подчеркивается, что в случае осуждения Бондаренко по новой уголовной статье белорусские правозащитники будут готовы признать его политзаключенным.

Андрей Бондаренко — создатель и бывший руководитель информационно-просветительского учреждения "Платформа" и культурно-просветительского учреждения "Платформ инновейшн", которые занимались защитой прав осужденных. 12 августа 2014 года суд признал его виновным в хулиганстве и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Позднее в связи с амнистией срок был сокращен до трех лет.



22 декабря 2015 года по решению суда Бондаренко перевели из шкловской колонии в тюрьму № 4 Могилева. Срок наказания у него заканчивается 31 марта 2017 года.

По информации правозащитников, 9 января суд Шкловского района Могилевской области принял к рассмотрению жалобу Бондаренко на постановку его с октября 2015 года на учет как лицо, "склонное к захвату заложников, нападению на администрацию, хулиганским проявлениям". Жалоба будет рассмотрена 16 января. Все прошлые попытки Бондаренко обжаловать взыскания успехом не увенчались.

Правозащитники и общественные активисты требуют отмены ст. 411 Уголовного кодекса (неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения), которая используется властями как средство дополнительного наказания политзаключенных. По словам правозащитников, в советское время эта статья использовалась для того, чтобы не выпускать из тюрьмы так называемых криминальных авторитетов, однако сегодня она приобрела политический оттенок.

Отец Андрея Бондаренко Валерий Бондаренко в ноябре 2016 года отмечал, что на его сына накладывали абсурдные взыскания, например за то, он якобы лежал на нарах в дневное время и читал книгу. "Все идет к тому, что его не выпустят из тюрьмы", — заявлял Валерий Бондаренко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитнику Андрею Бондаренко предъявлено обвинение в злостном неподчинении в тюрьме, ему грозит новое лишение свободы Минск, 12 января. Отбывающему наказание правозащитнику Андрею Бондаренко 11 января предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 411 УК (злостное неповиновение требованиям...

Алексей Александров, БелаПАН.