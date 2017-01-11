Днем 11 января в пункте пропуска на железнодорожном вокзале в Бресте был задержан гражданин Таджикистана. Он пытался въехать в Беларусь из Польши на поезде. При этом накануне порвал свой паспорт, сообщает Госпогранкомитет.

Мужчина пояснил, что в тот день при въезде в Польшу надеялся получить статус беженца — для этого разорвал собственный паспорт. Но не получилось, и пограничники соседней страны вернули 24-летнего мужчину назад поездом «Тересполь-Брест».

Здесь его задержали за нарушение режима госграницы.

Иностранец задержан и помещен в изолятор для дальнейшего разбирательства. Начат административный процесс по ст. 23.31 КоАП (Нарушение режима государственной границы). Санкция статьи — вплоть до депортации со штрафом в 20 базовых величин.