﻿﻿ Гражданин Таджикистана порвал паспорт на границе в надежде получить статус беженца в Польше. 21.by
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Гражданин Таджикистана порвал паспорт на границе в надежде получить статус беженца в Польше

12.01.2017 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Днем 11 января в пункте пропуска на железнодорожном вокзале в Бресте был задержан гражданин Таджикистана. Он пытался въехать в Беларусь из Польши на поезде. При этом накануне порвал свой паспорт, сообщает Госпогранкомитет.

Мужчина пояснил, что в тот день при въезде в Польшу надеялся получить статус беженца — для этого разорвал собственный паспорт. Но не получилось, и пограничники соседней страны вернули 24-летнего мужчину назад поездом «Тересполь-Брест».

Здесь его задержали за нарушение режима госграницы.

Иностранец задержан и помещен в изолятор для дальнейшего разбирательства. Начат административный процесс по ст. 23.31 КоАП (Нарушение режима государственной границы). Санкция статьи — вплоть до депортации со штрафом в 20 базовых величин.

 
Теги: Брест
 
 
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Мужчина пояснил, что в тот день при въезде в Польшу надеялся получить статус беженца - для этого разорвал собственный паспорт.

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