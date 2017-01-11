﻿ Жительница Гродно за размещение в интернете пикантной фотографии приговорена к двум годам лишения свободы. 21.by
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Жительница Гродно за размещение в интернете пикантной фотографии приговорена к двум годам лишения свободы

12.01.2017 15:44 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 12 января. 12 января суд Октябрьского района Гродно вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, признанной виновной в хранении с целью распространения, распространении порнографических материалов с использованием интернета, сообщили в Гродненском областном суде.

Женщина сохранила в открытом доступе на своей странице в соцсети пикантную фотографию якобы занимавшихся сексом парня и двух девушек. Эксперты расценили этот снимок как порнографический.

На основании ч. 2 ст. 343 УК обвиняемой судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года. В соответствии с чч. 1 и 2 ст. 78 УК наказание не будет приведено в исполнение, если в течение одного года испытательного срока женщина не совершит нового преступления и будет выполнять возложенные на нее обязанности: уведомлять орган внутренних дел об изменении места жительства, о выезде по личным делам в другую местность на срок более месяца; являться в указанный орган по его вызову; при необходимости давать пояснения относительно своего поведения и образа жизни.

Обвиняемая также обязана уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в 30 базовых величин (690 рублей) в течение шести месяцев после вступления приговора в законную силу.

Мера пресечения в отношении женщины до вступления приговора в законную силу оставлена прежней — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор может быть обжалован и опротестован в Гродненский областной суд через суд Октябрьского района Гродно в течение 10 суток с момента его провозглашения, а обвиняемым — в тот же срок со дня получения копии приговора.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 12 января. 12 января суд Октябрьского района Гродно вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, признанной виновной в хранении с целью...

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