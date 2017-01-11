За пять лет существования гомельской службы социального такси тысячи больных людей воспользова­лись бесплатной для них транс­портной услугой и продолжа­ют обращаться за помощью. А между тем полумиллионный город обслуживают всего два микроавтобуса.





Автомобиль «Люблин», специально приспо­собленный для пере­возки инвалидов, центр социального обслуживания населения Советского района аренду­ет у автобусного парка № 1. Машина обслуживает жителей Советского и Новобелицкого районов

Управляет им с первого дня службы водитель автопарка № 1 Влади­мир Костюков. Ворота парка он покидает по графику в 8.30. А вот возвратиться в положен­ные 17.30 удается не всегда. В хорошие дни водитель уходит домой в седьмом часу вечера. Он неплохо знает своих посто­янных пассажиров не только в лицо, владеет информацией и из истории болезней. Это чтобы знать, что делать, если в дороге кому-то станет дурно.

— На маршруте находится один водитель, иногда сопро­вождающий больного родствен­ник. В составе экипажа нет санитара, который помогал бы инвалиду спуститься с лестни­цы и подняться в машину. Но если с этим справляемся свои­ми силами, то нехватка челове­ка с медицинским образовани­ем чувствуется. Вот что хоте­лось бы довести до сведения управленцев, утверждающих расходы на содержание соцтак­си, — поделился наболевшим Владимир Николаевич.

Разговаривать, стоя на ули­це, водителю некогда. Как и его коллеги с пригородных автобу­сов, он строго следует распи­санию: процедура в больнице привязана ко времени и сорвать ее нельзя. Беседу продолжили в салоне его транспортного сред­ства по дороге в микрорайон Энергетиков.





Первый пассажир вышел из калитки оде­тым тотчас же, он ждал машину у окна в прихо­жей.

Иван Адаменко узнал о сво­ей болезни сравнительно недав­но, социальным такси поль­зуется на протяжении полуго­да. Доволен самим фактом его существования. И это легко объ­яснимо. От его дома до останов­ки городского автобуса № 21 не одна сотня метров. Этим авто­бусом он может доехать до Сол­нечной, где нужно пересесть на 25-й, чтобы добраться до «хим­больницы». Такая дорога и здо­рового вымотает, что уж гово­рить о его случае. А тут маши­ну по графику подают к калит­ке. После четырехчасовой про­цедуры автобус тоже тут как тут — ожидает в метре от выхода из больничного корпуса.

В больницу Иван Василье­вич попал не сразу, небольшим кружным путем. Прежде нужно еще посадить Марию Филимонцеву со Студенческо­го проезда.

— Приехали с опережением графика на несколько минут, но она скоро будет. Женщина в красной куртке. А вот, уже идет, — издали узнал пассажирку водитель Владимир Костюков.

— Я нуждаюсь в гемодиали­зе на протяжении уже 15 лет, — рассказала Мария Филимонцева. — Раньше приходилось идти на остановку, ждать авто­бус, медленно ехать в перепол­ненном салоне на процедуру. Информацию о существовании социального такси дали вра­чи. Я позвонила в службу, рас­сказала свою историю, и меня включили в маршрут. Очень довольна.

Врачи посоветовали поль­зоваться микроавтобусом и Алек­сандру Гончарову. Он поднял­ся в салон, опираясь на руку супруги Любови Семеновны. Мужчина перенес инсульт. И хотя его дом на Давыдовской улице граничит с Медгород­ком, а из окон видна больница, самостоятельно дойти до нее он не может.

— Муж и по дому пло­хо ходит, пользуется палоч­кой. Ноги почти не слушают­ся. Ему тяжело даже поднять­ся в салон машины. Хорошо, водитель нас знает, подъезжа­ет вплотную к бордюру и даже небольшую подножку для нас сделал. Социальное такси для нас жизненно важно. Ведь раньше мы были вынуждены пользоваться обычным такси по тарифу, а деньги нам нуж­ны на лекарства.

Служба социального такси пока остается той же, что и начина­лась пять лет назад. Расшире­ние парка машин невозможно без увеличения бюджетного финансирования. Разговор об этом в местных органах вла­сти уже шел, однако источник дополнительных средств пока не определили.

В Гомеле существует альтернатива — коммер­ческая служба перевозки боль­ных, но не всем такое такси по карману.



