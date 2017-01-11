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Пассажиры поневоле. Репортаж из салона социального такси
12.01.2017 15:48 — Новости Общества | Tut.by
За пять лет существования гомельской службы социального такси тысячи больных людей воспользовались бесплатной для них транспортной услугой и продолжают обращаться за помощью. А между тем полумиллионный город обслуживают всего два микроавтобуса.
Автомобиль «Люблин», специально приспособленный для перевозки инвалидов, центр социального обслуживания населения Советского района арендует у автобусного парка № 1. Машина обслуживает жителей Советского и Новобелицкого районов
— На маршруте находится один водитель, иногда сопровождающий больного родственник. В составе экипажа нет санитара, который помогал бы инвалиду спуститься с лестницы и подняться в машину. Но если с этим справляемся своими силами, то нехватка человека с медицинским образованием чувствуется. Вот что хотелось бы довести до сведения управленцев, утверждающих расходы на содержание соцтакси, — поделился наболевшим Владимир Николаевич.
Разговаривать, стоя на улице, водителю некогда. Как и его коллеги с пригородных автобусов, он строго следует расписанию: процедура в больнице привязана ко времени и сорвать ее нельзя. Беседу продолжили в салоне его транспортного средства по дороге в микрорайон Энергетиков.
Первый пассажир вышел из калитки одетым тотчас же, он ждал машину у окна в прихожей.
Иван Адаменко узнал о своей болезни сравнительно недавно, социальным такси пользуется на протяжении полугода. Доволен самим фактом его существования. И это легко объяснимо. От его дома до остановки городского автобуса № 21 не одна сотня метров. Этим автобусом он может доехать до Солнечной, где нужно пересесть на 25-й, чтобы добраться до «химбольницы». Такая дорога и здорового вымотает, что уж говорить о его случае. А тут машину по графику подают к калитке. После четырехчасовой процедуры автобус тоже тут как тут — ожидает в метре от выхода из больничного корпуса.
В больницу Иван Васильевич попал не сразу, небольшим кружным путем. Прежде нужно еще посадить Марию Филимонцеву со Студенческого проезда.
— Приехали с опережением графика на несколько минут, но она скоро будет. Женщина в красной куртке. А вот, уже идет, — издали узнал пассажирку водитель Владимир Костюков.
— Я нуждаюсь в гемодиализе на протяжении уже 15 лет, — рассказала Мария Филимонцева. — Раньше приходилось идти на остановку, ждать автобус, медленно ехать в переполненном салоне на процедуру. Информацию о существовании социального такси дали врачи. Я позвонила в службу, рассказала свою историю, и меня включили в маршрут. Очень довольна.
Врачи посоветовали пользоваться микроавтобусом и Александру Гончарову. Он поднялся в салон, опираясь на руку супруги Любови Семеновны. Мужчина перенес инсульт. И хотя его дом на Давыдовской улице граничит с Медгородком, а из окон видна больница, самостоятельно дойти до нее он не может.
— Муж и по дому плохо ходит, пользуется палочкой. Ноги почти не слушаются. Ему тяжело даже подняться в салон машины. Хорошо, водитель нас знает, подъезжает вплотную к бордюру и даже небольшую подножку для нас сделал. Социальное такси для нас жизненно важно. Ведь раньше мы были вынуждены пользоваться обычным такси по тарифу, а деньги нам нужны на лекарства.
Служба социального такси пока остается той же, что и начиналась пять лет назад. Расширение парка машин невозможно без увеличения бюджетного финансирования. Разговор об этом в местных органах власти уже шел, однако источник дополнительных средств пока не определили.
В Гомеле существует альтернатива — коммерческая служба перевозки больных, но не всем такое такси по карману.
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За пять лет существования гомельской службы социального такси тысячи больных людей воспользовались бесплатной для них транспортной услугой и продолжают...
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