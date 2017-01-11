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Белоруса с поддельным паспортом Латвии задержали во Вроцлаве
12.01.2017 16:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв — Sputnik. Белорус с поддельным латвийским паспортом хотел вылететь из аэропорта Вроцлава в Лондон, сообщило в четверг главное управление погранслужбы Польши.
Гражданин Беларуси был задержан 10 января — в аэропорту Вроцлава он показал польским пограничникам латвийский паспорт, который вызвал подозрение.
"Подробное рассмотрение документа подтвердило, что паспорт не является подлинным. Использовавший фальшивый документ при попытке пересечь границу, нарушив закон, путешественник был задержан", — отметили в погранслужбе.
Пограничники выяснили, что 28-летний мужчина является гражданином Беларуси. По информации погранслужбы, он мог легально находиться в Польше, однако целью путешественника была Великобритания, в которую он не мог выехать законным способом, поэтому и воспользовался поддельным документом.
Задержанный согласился с предъявленным ему обвинением, согласно польскому законодательству, ему грозит до семи месяцев лишения свободы с отсрочкой приговора на два года. Также белорусу запретят въезд в Польшу на два года.
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28-летний мужчина мог находиться в Польше легально, однако законным способов в Великобританию он легально попасть не мог, поэтому использовал поддельный документ.
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