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Белоруса с поддельным паспортом Латвии задержали во Вроцлаве

12.01.2017 16:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Белорус с поддельным латвийским паспортом хотел вылететь из аэропорта Вроцлава в Лондон, сообщило в четверг главное управление погранслужбы Польши.

Гражданин Беларуси был задержан 10 января — в аэропорту Вроцлава он показал польским пограничникам латвийский паспорт, который вызвал подозрение.

Белоруса с поддельным паспортом Латвии задержали во Вроцлаве
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"Подробное рассмотрение документа подтвердило, что паспорт не является подлинным. Использовавший фальшивый документ при попытке пересечь границу, нарушив закон, путешественник был задержан", — отметили в погранслужбе.

Пограничники выяснили, что 28-летний мужчина является гражданином Беларуси. По информации погранслужбы, он мог легально находиться в Польше, однако целью путешественника была Великобритания, в которую он не мог выехать законным способом, поэтому и воспользовался поддельным документом.

Задержанный согласился с предъявленным ему обвинением, согласно польскому законодательству, ему грозит до семи месяцев лишения свободы с отсрочкой приговора на два года. Также белорусу запретят въезд в Польшу на два года.

 
Теги: Минск
 
 
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28-летний мужчина мог находиться в Польше легально, однако законным способов в Великобританию он легально попасть не мог, поэтому использовал поддельный документ.

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