На медицинские специальности в вузах смогут набирать до 50% абитуриентов по целевым направлениям. Этот лимит прописан в президентском указе о новых правилах поступления.



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Это изменение появилось по инициативе Минздрава. Цель — закрепление кадров в регионах с населением до 20 тысяч человек.

— В данном случае получится, что 50% бюджетников по медицинским специальностям в вузах будут «целевики», — объясняет начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко. — Это те специалисты, которые потом по целевым направлениям вернутся в районы, регионы.

Раньше «целевиков» могло быть до 40%.

Таким образом, станет больше выпускников-медиков, которые должны будут отработать по распределению не два года, а пять лет — на месте работы, от которого выдано целевое направление.

Указ предусматривает также до 60% «целевиков» на сельскохозяйственных специальностях и до 40% «целевиков» — на «иных» специальностях. Однако тут, в сравнении с прошлыми правилами поступления, ничего не изменилось.