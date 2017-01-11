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Новые правила поступления: "целевики" могут занять половину бюджетных мест в медицинских вузах
12.01.2017 16:18 — Новости Общества | Tut.by
На медицинские специальности в вузах смогут набирать до 50% абитуриентов по целевым направлениям. Этот лимит
Это изменение появилось по инициативе Минздрава. Цель — закрепление кадров в регионах с населением до 20 тысяч человек.
— В данном случае получится, что 50% бюджетников по медицинским специальностям в вузах будут «целевики», — объясняет начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко. — Это те специалисты, которые потом по целевым направлениям вернутся в районы, регионы.
Раньше «целевиков» могло быть до 40%.
Таким образом, станет больше выпускников-медиков, которые должны будут отработать по распределению не два года, а пять лет — на месте работы, от которого выдано целевое направление.
Указ предусматривает также до 60% «целевиков» на сельскохозяйственных специальностях и до 40% «целевиков» — на «иных» специальностях. Однако тут, в сравнении с прошлыми правилами поступления, ничего не изменилось.
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На бюджетных местах медицинских специальностей сможет быть до 50% "целевиков". Это новшество прописан в новом президентском указе.
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