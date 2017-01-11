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Прокуратура Минской области: заключенных на этапе недокармливали
12.01.2017 16:16 — Новости Общества | Tut.by
Прокуратура Минской области провела проверку по соблюдению законодательства в изоляторах временного содержания территориальных органов внутренних дел и исправительных учреждениях. Проверка выявила случаи нарушения прав и законных интересов лиц, содержащихся под стражей. Об этом говорится в
«Установлены нарушения законодательства по обеспечению содержащихся под стражей лиц бесплатным питанием при их переводе из изоляторов временного содержания территориальных органов внутренних дел в исправительные учреждения», — говорится в сообщении.
Например, во время этапирования содержащихся под стражей лиц в ИУ «Тюрьма», органы внутренних дел не обеспечили их сухим пайком. Одновременно установлено, что в случае поступления заключенных из ИВС в исправительное учреждение в послеобеденное время, они не обеспечиваются обедом и ужином.
По результатам проверки прокуратурой Минской области в управление внутренних дел Миноблисполкома внесено представление. Отмечается, что представление было рассмотрено и необходимые меры приняты.
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Например, во время этапирования содержащихся под стражей лиц в ИУ "Тюрьма", органы внутренних дел не обеспечили их сухим пайком.
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