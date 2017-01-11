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В Витебской области перед судом предстанут "подводные" браконьеры, ущерб от действий которых составил почти 30 тыс. рублей
12.01.2017 16:05 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 12 января. В управлении Следственного комитета по Витебской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Лепельского района, которые незаконно добыли раков.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК Светлана Сахарова, преступление было совершено 12 сентября прошлого года в 10 км от Лепеля, на озере Щибот. Без надлежащего разрешения, но со снаряжением для погружения под воду один из мужчин нырял в гидрокостюме с ластами, маской, специальным поясным грузом и выловил руками 293 рака узкопалого общим весом более 13 кг. Ущерб оценен более чем в 9.000 рублей.
Браконьерам следователи предъявили обвинение по ч. 4 ст. 281 УК (незаконная добыча других водных животных без надлежащего на то разрешения, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере). К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
С материалами уголовного дела о незаконной рыбалке знакомятся три жителя Витебска, которым следователи также предъявили обвинение по ч. 4 ст. 281 УК. На озере Лосвидо в Городокском районе они выловили 339 раков на 18,68 кг, из которых 158 экземпляров являлись яйценосными самками. Ущерб окружающей среде превысил 20.600 рублей.
Несмотря на то что задержанные пытались избавиться от части улова, все добытые ими раки были обнаружены и документально оформлены. Резиновые лодки, раколовки изъяты и признаны следователями вещественными доказательствами.
С целью возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями обвиняемых, следователи наложили арест на их имущество, в том числе на два автомобиля, имущество по месту жительства, более чем на 12.000 рублей.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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В Витебской области перед судом предстанут "подводные" браконьеры, ущерб от действий которых составил почти 30 тыс. рублей
Минск, 12 января. В управлении Следственного комитета по Витебской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Лепельского района,...
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