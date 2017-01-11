﻿ В Витебской области перед судом предстанут "подводные" браконьеры, ущерб от действий которых составил почти 30 тыс. рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Витебской области перед судом предстанут "подводные" браконьеры, ущерб от действий которых составил почти 30 тыс. рублей

12.01.2017 16:05 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 12 января. В управлении Следственного комитета по Витебской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Лепельского района, которые незаконно добыли раков.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК Светлана Сахарова, преступление было совершено 12 сентября прошлого года в 10 км от Лепеля, на озере Щибот. Без надлежащего разрешения, но со снаряжением для погружения под воду один из мужчин нырял в гидрокостюме с ластами, маской, специальным поясным грузом и выловил руками 293 рака узкопалого общим весом более 13 кг. Ущерб оценен более чем в 9.000 рублей.

Браконьерам следователи предъявили обвинение по ч. 4 ст. 281 УК (незаконная добыча других водных животных без надлежащего на то разрешения, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере). К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

С материалами уголовного дела о незаконной рыбалке знакомятся три жителя Витебска, которым следователи также предъявили обвинение по ч. 4 ст. 281 УК. На озере Лосвидо в Городокском районе они выловили 339 раков на 18,68 кг, из которых 158 экземпляров являлись яйценосными самками. Ущерб окружающей среде превысил 20.600 рублей.

Несмотря на то что задержанные пытались избавиться от части улова, все добытые ими раки были обнаружены и документально оформлены. Резиновые лодки, раколовки изъяты и признаны следователями вещественными доказательствами.

С целью возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями обвиняемых, следователи наложили арест на их имущество, в том числе на два автомобиля, имущество по месту жительства, более чем на 12.000 рублей.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 12 января. В управлении Следственного комитета по Витебской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Лепельского района,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Белоруса с поддельным паспортом Латвии задержали во Вроцлаве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика