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Исполком СНГ надеется на сохранение активной позиции Беларуси в Содружестве

12.01.2017 16:02 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Новые дороги для развития СНГ предлагают искать в Беларуси. В стране говорят, что настало время пересмотреть правовую базу Содружества, передает телеканал «МИР 24».

Об этом Владимир Макей заявил на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств-участников организации в Минске.

«Надо изъять те документы, которые не работают, и усовершенствовать документы, которые приносят общую пользу. Вы можете быть уверены, что Республика Беларусь никогда не станет, не была и не будет могильщиком интеграционных процессов на пространстве СНГ и на иных пространствах. Мы выступаем за то, чтобы интеграционные процессы развивались, укреплялись. Но чтобы эти интеграционные процессы имели конкретную отдачу», - заявил министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

«Очень надеемся, что работа Совета постоянных полномочных представителей в наступившем году, в 17-ом, в год председательства Российской Федерации, будет эффективной, направленной на дальнейшее укрепление интеграционного сотрудничества и на решение проблем, которых, к сожалению, хватает. Мы, Исполком СНГ, настроены на тесное, согласованное и самое главное эффективное сотрудничество», - подчеркнул председатель Исполнительного комитета -исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Сегодня в Минске проходит первое в этом году заседание Совета постоянных полномочных представителей стран-участниц СНГ. Обсуждают общее образовательное пространство, а также подготовку соглашения о свободной торговле услугами в Содружестве.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске проходит первое в этом году заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-членов СНГ.

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