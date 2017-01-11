МИНСК, 12 янв — Sputnik. Минское "Динамо" в матче против хабаровского "Амура" регулярного чемпионата КХЛ получило то, что заслужило — поражение, заявил главный тренер "зубров" Крэйг Вудкрофт.



© Sputnik Владимир Федоренко Дальневосточное турне "Динамо": минчане проиграли "Амуру" в КХЛ

В четверг в Хабаровске на "Платинум-Арене" минчане потерпели поражение от "Амура" со счетом 1:0. Победную шайбу в ворота "зубров" забросил Вячеслав Литовченко. Это поражение стало третьим подряд для "динамовцев".

"Мы всегда говорим команде: "Планируй свою работу и работай по плану". Сегодня мы не были готовы работать по плану. Не смогли заплатить нужную цену за победу. Мы получили то, что заслужили", — приводит слова Вудкрофта, слова которого приводит пресс-служба "бело-синих".

По его словам, хозяева работали больше и во многих моментах переиграли "Динамо". "Мы уступили во многих противостояниях. Мы не играли так, как должны были, чтобы обыграть "Амур"сегодня", — заключил специалист.

Дальневосточное турне минчан продолжится в субботу, 14 января, матчем против "Куньлуня" (Пекин).