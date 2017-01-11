От всей души поздравляем вас с 77-й годовщиной со дня образования района.

Прошедшие годы, десятилетия были периодом становления и укрепления экономики Прибужья, развития его социальной сферы, культуры, образования, здравоохранения.

Мы испытываем особые чувства от того, что наша земля всегда была щедра на великих, талантливых и целеустремленных людей.

В день общего праздника мы с гордостью можем сказать, что наш район развивается и хорошеет: стабильно работают предприятия и организации, строятся новые объекты социально-культурного назначения, растет его культурная и туристическая привлекательность. Сегодня мы вместе стараемся делать все, чтобы он становился благоустроеннее, краше и уютнее.

Сегодня, в этот праздничный день, мы искренне благодарим всех жителей Прибужья, кто своим высоким профессионализмом, трудолюбием и самоотверженностью пишет славную летопись района.

Особую благодарность выражаем нашим почетным ветеранам войны и труда, всему старшему поколению, кто пережил тяготы Великой Отечественной, восстановил народное хозяйство в послевоенные десятилетия. Низкий вам поклон!

Пусть наша благодарность за военную доблесть и ратный труд придают вам, уважаемые ветераны, жизненные силы на долгие годы. Здоровья вам и крепости духа.

В этот праздничный день желаем всем жителям Прибужья доброго здоровья, счастья, благополучия, роста благосостояния, мирного неба над головой! Пусть цветет и развивается район. Пусть счастье и радость придут в каждый дом! Пусть удача сопутствует всем!

С праздником, прибужцы!

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов