Отнюдь не столичные летописцы призваны отображать подлинную историю того или иного уголка земли. Это право и под силу только тем, кто на нем живет и трудится. Потому что в основе правдивого рассказа — повседневная работа, достигнутые в ней результаты, добрые дела и благородные поступки людей. Да, в масштабах всеобщей истории даже год – всего лишь одно мгновение, одна страничка. Но для Брестского района – она уже 77-я. В чем ее отличие от предыдущих страниц повествования? Да и в целом, какую оценку сделанному за этот год дает председатель райисполкома Владимир МАЦУКА, что хорошего ему вспоминается и что обязательно запомнится всем жителям Прибужья?

— Так быстро проносятся эти 360 с «хвостиком» дней, что, кажется, все было только вчера. А ведь пролетел целый год! И если действительно вспомнить, а что мы в 77-м году образования района сделали такое, что запомнится на всю жизнь, что останется людям, что они будут долго вспоминать добрым словом…

С одной стороны, повседневная и кропотливая работа. На полях, фермах, строительных площадках, в кабинетах, классах, ремонтных мастерских. А с другой, если глубже копнуть, есть в этих буднях и знаковые вехи, — сделал вывод Владимир Александрович.

— Скажем, в прошлом году на проектную мощность вышло ООО «ЗападТранс-Экспедиция», в районе Мотыкал выдало продукцию ООО «Вегас», СООО «Бонше» ввело в эксплуатацию третью очередь по производству грибов. В Мотыкалах заселяется новый многоквартирный жилой дом социального назначения. А буквально в ноябре принял туристов обновленный информационно-экологический центр заказника «Прибужское Полесье», что в Леплевке. В конце декабря распахнула свои двери перед гостями в Мухавце «Лагуна». Заметим, три года тому назад первых клиентов обслужил в Чернавчицах «Сытый заяц». А в 2015 году на орбиту высококачественных туристических услуг вышло «Шале Гринвуд». Уверен, что и в будущем так должно продолжаться в нашей работе.

Мы обязаны трудиться таким образом, чтобы к финишу каждого года в районе появлялось предприятие, претендующее в перспективе примерить на себя титул бренда Прибужья. Ведь это так почетно – давать путевку в жизнь новым, современным фирмам, у которых на вооружении передовые технологии и прогрессивные подходы к организации собственного функционирования.

И если учесть, что все эти более 600 структур, которые созданы в районе в рамках малого и среднего бизнеса, в определенной мере и степени уже соответствуют предъявляемым требованиям, то это уже, согласитесь, весомый результат нашей общей деятельности.

Только работая сообща, в единой упряжке, можно рассчитывать на решение поставленных задач, на конечный успех выполнения порученных дел.

Отрадно, что они осуществляются не ради одной какой-то личности. Они – во благо людей и на долгие годы. А может, и на века. И будет приятно, когда жители Прибужья вспомнят добрым словом и наши имена. Это сегодня подобная причастность налицо. А завтра, что неизбежно, на слуху ведь будут другие фамилии.

Да, ситуация складывается таким образом, что год от года нам становится работать все сложнее и сложнее. Трудно успевать за всеми новациями в достижениях аграрной науки. Ощутимо поддавливает общая экономическая ситуация. Не всегда на должной высоте оказываются наши руководящие кадры и главные специалисты. Но, тем не менее, на месте мы не топчемся. Шаг за шагом движемся вперед.

Так, в 2016 году район занял второе место в области на уборке зерновых и зернобобовых культур с валовым сбором 93,9 тыс. тонн при урожайности 44,4 центнера с гектара. Первое место — в производстве сахарной свеклы с валовым сбором 78,3 тыс. тонн при урожайности 559 центнеров с гектара, второе место по заготовке кормов. А если брать в целом, то какую бы номинацию не назвать, Прибужье обязательно в ней «засветится». Этим самым мы говорим и области, да и республике, что есть такой Брестский район, который благодаря добросовестному отношению к работе его тружеников достойно выглядит на самом высоком уровне. Как бы там ни было, а шестая строчка в республиканском рейтинге районов страны по животноводству дорогого стоит. Ведь за нами – 113 других районов республики.

Я уверен, что и в 2017 году нам удастся добиться в работе результатов, благодаря которым Прибужье будет снова на слуху. Потому что наши люди настроены на получение только высоких показателей во всех отраслях экономики района. Мы этого хотим, и мы все делаем для того, чтобы Прибужье всегда и во всем было впереди. К примеру, в районе уже разворачиваются работы по реконструкции средних школ в агрогородках Страдечь, Черни и городском поселке Домачево. Уместным будет уточнить — за средства Всемирного банка.

Но самое, пожалуй, важное, что в этом году восемь многодетных жительниц района удостоены орденов Матери. Примечательно, что с 1997 года ряды орденоносцев-матерей Прибужья выросли до 180 человек! Бесспорно, во многом благодаря им и всем другим женщинам района, кто несет на себе тяжелую, ответственную, но почетную миссию материнства, у нас наблюдается один из самых высоких показателей рождаемости на 1000 человек среди районов области – 14,9. И это при том, что в республике подобный показатель составляет 12,6. В районе не первый год достигается естественный прирост населения. Так, за девять месяцев мы идем с «плюсом» 77 человек.

Согласитесь, подобная раскладка – один из самых главных итогов нашей работы. Потому что мы являемся продолжателями рода человеческого. И Прибужье никогда не уйдет в забвение. По той причине, что его людской потенциал растет, численность жителей края стабильно увеличивается. А подобная тенденция – из разряда самых долгожданных и добрых примет и для страны, и для общества.

— На земле родного Прибужья будут счастливо жить наши дети, внуки – те, кто достойно продолжит дело, начатое и получившее развитие за прошедшие 77 лет истории района. В этом залог стабильности, богатства и процветания края, — резюмировал Владимир Мацука.

Председатель райисполкома Владимир МАЦУКА