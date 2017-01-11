В конце года Министерство информации вынесло письменное предупреждение изданию «Витебский курьер». Теперь стали известны подробности. По мнению ведомства, информация в материале «За что забирают ребенка из благополучной семьи?» не соответствует действительности и подрывает авторитет органов госуправления. Предупреждение, вынесенное изданию, опубликовано на сайте nash-dom.info.



Фото: Reuters

За подписью министра Лилии Ананич от 26 декабря было вынесено письменное предупреждение владельцу интернет-издания «Витебский курьер» Ольге Карач.

Претензии имеются к материалу «За что забирают детей из благополучной семьи» от 25 ноября 2016 года. Журналист перечислил пять случаев на Витебщине, когда несовершеннолетних изымали из семьи якобы из-за конфликта родителей со школой, болезни бабушки, задолженности по "коммуналке" и другим причинам.

«В заголовке и содержании статьи содержится недостоверная информация, которая может причинить вред общественным интересам, заключающийся в дезинформации населения, подрыве авторитета органов госуправления в части защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (СОП), а также профилактики семейного неблагополучия в Республике Беларусь», — считают в Министерстве информации.

Ссылаясь на письмо из Витебского облисполкома, в предупреждении указано: семьи, упомянутые в статье, вообще не относятся к категории благополучных. А для защиты детей действовали согласно законодательству. Приводятся некоторые подробности по упомянутым историям.

Неправильно поняли причины, по которым госорганы принимали «меры реагирования»

Например, пенсионерка Кристина Богрец потеряла опеку над внуком после того, как попала в больницу. По информации «Витебского курьера», все это время мальчик находился с дядей и тетей, но власти решили определить его в школу-интернат.

«[Мальчик] неоднократно оставался без присмотра во время нахождения попечителя на стационарном лечении. Ребенок в это время проживал у родственников, о чем не был поставлен в известность отдел образования. (…) Было указано на недопустимость передачи своих полномочий другим лицам самовольно. (…) Однако 13.04.2016 сотрудниками ОВД (…) был обнаружен без присмотра взрослых. В этой связи решением Октябрьского района Витебска отстранена от обязанностей попечителя», — приводит версию витебских властей Министерство информации.

Также упоминается случай матери-одиночки Татьяны Червяковой. У нее суд изъял сына, как утверждалось в статье «Витебского курьера», из-за задолженности за электроэнергию и «грязных полок» дома. Впрочем, в ноябре мальчика вернули маме (о чем также упоминает издание ).

«[Мальчик] решением совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних средней школы (…) был признан находящимся в социально опасном положении в связи с ненадлежащим исполнением матерью обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка», — уточняет министерство.

Ссылаясь на данные от Витебского облисполкома, ведомство пишет: квартира мальчика нуждалась в ремонте, санитарно-гигиенические нормы там не соблюдались, поступали сигналы о семейно-бытовых конфликтах. Мать привлекали к административной ответственности, при этом она не контролировала поведение и успеваемость сына. А еще образовалась задолженность за электричество, и женщине предлагали рассрочку — но она не выполнила условий, и снабжение отключили вовсе.

«В описании ситуаций, сложившихся в семьях несовершеннолетних [перечислены еще три имени детей], также содержится недостоверная информация, распространение которой может причинить вред общественным интересам, в том числе о причинах, послуживших основанием для принятия госорганами мер реагирования (…)», — подытоживают в Министерстве информации.

Изданию было дано 24 часа на устранение нарушений.

Напомним, с 1 января 2015 года вступили в силу поправки в Закон о СМИ . Согласно изменениям, сайты могут быть заблокированы при размещении ненадлежащей информации. Данная процедура предусматривает вынесение предупреждений. При наличии двух предупреждений обладателям интернет-ресурсов дается время на устранение нарушений, в противном случае сайт может быть заблокирован. Однако в некоторых случаях доступ может быть ограничен просто по решению Министерства информации и за однократное нарушение.