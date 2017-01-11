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Кобяков изучил порядок погранконтроля в Национальном аэропорту Минск
12.01.2017 17:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в четверг ознакомился с порядком проведения пограничного контроля и технологией оформления пассажиров, прибывающих в Беларусь или убывающих из республики через Национальный аэропорт Минск, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.
На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, по которому для граждан 80 стран устанавливается безвизовый въезд в страну — на срок не более 5 дней и при условии прибытия через Национальный аэропорт Минск.
"Главе правительства также были продемонстрированы новые приборы, которые сейчас проходят опытную эксплуатацию по оформлению пассажиров, прибывающих в Национальный аэропорт Минск, когда паспортный контроль осуществляется без присутствия должностных лиц органов пограничной службы", — добавили в пресс-службе правительства.
Кобяков также ознакомился с ходом строительства нового авиаремонтного завода и второй взлетно-посадочной полосы.
Как отметили в пресс-службе, строительство нового авиаремонтного завода завершится в 2017 году. Сейчас на стройплощадке идет возведение ангара, в котором будет сосредоточено 80% производственных мощностей нынешнего завода. Предусматривается, что он будет введен в строй в мае 2017 года.
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