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В Гомеле волонтеры ищут дом для пятнадцати оставшихся без хозяйки и крова котов
12.01.2017 20:53 — Новости Общества | Tut.by
Волонтерское движение по защите бездомных животных «Подари им шанс» просит о помощи. Сразу 15 котов из одной семьи оказались на улице. Гомельские волонтеры ищут хозяев для них. Подробности этой душещипательной истории
Месяц назад хозяйка котов внезапно умерла. Животные несколько дней пробыли запертыми в квартире. Сейчас они находятся на временной передержке у волонтеров. Но пока взрослых котов, переживших стресс, не спешат разбирать гомельчане.
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Волонтерское движение по защите бездомных животных "Подари им шанс" просит о помощи. Сразу 15 котов из одной семьи оказались на улице. Гомельские волонтеры ищут...
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