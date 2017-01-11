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В Гомеле волонтеры ищут дом для пятнадцати оставшихся без хозяйки и крова котов

12.01.2017 20:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Волонтерское движение по защите бездомных животных «Подари им шанс» просит о помощи. Сразу 15 котов из одной семьи оказались на улице. Гомельские волонтеры ищут хозяев для них. Подробности этой душещипательной истории  рассказала телерадиокомпания «Гомель».


Месяц назад хозяйка котов внезапно умерла. Животные несколько дней пробыли запертыми в квартире. Сейчас они находятся на временной передержке у волонтеров. Но пока взрослых котов, переживших стресс, не спешат разбирать гомельчане.

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Теги: Гомель
 
 
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Волонтерское движение по защите бездомных животных "Подари им шанс" просит о помощи. Сразу 15 котов из одной семьи оказались на улице. Гомельские волонтеры ищут...

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