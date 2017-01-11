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Сбербанк инвестирует в недвижимость Беларуси $100 млн
12.01.2017 21:27 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Выгодное сотрудничество. Российский Сбербанк вложит в объекты недвижимости Беларуси более 100 миллионов долларов. Инвестиции в экономику республики в четверг обсудили Александр Лукашенко и
Российский банкир поблагодарил президента Беларуси за поддержку в сложных ситуациях двух последних лет и заявил, что сейчас у финансового учреждения начинается новая стадия развития. Это создание цифровых технологий и новых сервисов для жителей Беларуси.
Сбербанк - крупнейший инвестор в экономику Беларуси. Кроме того, он предоставляет российским компаниям льготные кредиты на покупку
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