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Сбербанк инвестирует в недвижимость Беларуси $100 млн

12.01.2017 21:27 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Выгодное сотрудничество. Российский Сбербанк вложит в объекты недвижимости Беларуси более 100 миллионов долларов. Инвестиции в экономику республики в четверг обсудили Александр Лукашенко и Герман Греф, передает телеканал «МИР 24».

Российский банкир поблагодарил президента Беларуси за поддержку в сложных ситуациях двух последних лет и заявил, что сейчас у финансового учреждения начинается новая стадия развития. Это создание цифровых технологий и новых сервисов для жителей Беларуси.

«Я хочу сказать главное: если Герман Оскарович будет относиться, работая в Беларуси, к нашим партнерам, клиентам, которые с банком сотрудничают, так, как в России к российским, у нас никогда не будет вопросов. Я хорошо осведомлен о вашей позиции на российском поле деятельности, много хорошего слышал о вас», - сказал Александр Лукашенко.

Сбербанк - крупнейший инвестор в экономику Беларуси. Кроме того, он предоставляет российским компаниям льготные кредиты на покупку белорусской техники и оборудования.

 
 
Ссылка на источник 24
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Александр Лукашенко и Герман Греф обсудили в Минске совместные проекты.

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