Без воды, а свет — «по расписанию». Сразу в нескольких деревнях Славгородского района Могилевской области сельчане для того, чтобы приготовить еду или умыться, вынуждены растапливать снег. Коммунальники и рады бы помочь, но возобновить подачу воды можно только при наличии электроэнергии. А на линиях ведутся ремонтные работы.



Скриншот видео «ОНТ»

Чтобы приготовить обед, 83-летний Владимир Демьянович из деревни Старая Каменка каждый день запасается снегом. Вода в колонках пропала еще 10 дней назад. Благо, январь выдался снежным. Запасы талой воды пенсионер старается расходовать экономно, чтобы не топить лишний раз печь и не расходовать газ.

Общая проблема сблизила соседей, теперь они встречаются по несколько раз в день — у колонки, в надежде, что коммунальники все же сдержат обещание. Но металлическая конструкция уже покрылась льдом.

— Снега наберу, растоплю, а пить эту воду не могу… Компот открываю и пью, — рассказывает Зинаида Андросова.

В Старой Каменке проживают 18 человек. Один колодец в деревне есть. Но добраться до него с другого конца улицы старикам не под силу, да и мутную воду сельчане называют «условно питьевой». Она не прозрачная — белая. Отстоится — в ведре остается осадок, похожий на глину.

— Мы за шесть километров едем за водой в криницу. У меня двое детей маленьких: ни постирать, ничего, и хозяйство. Звоню начальству: они — звоните туда, звоните сюда, но не хотят ехать никуда, — рассказывает о бытовых проблемах Мария Кожемякина.

Вода из колонок пропала одновременно с электричеством. Сейчас его включают по расписанию. С девяти утра до шести вечера — перерыв. Холодильники пришлось разморозить. Темнеет рано, вынуждены сидеть при свечах.

Жители соседней деревни Сычин без воды и света — уже почти месяц. Ремонтная бригада приезжала несколько раз, но безрезультатно.

От райцентра до деревень напрямую чуть более 10 километров, но дорога проходит через Сож. На зиму понтонный мост снимают, добраться можно только в объезд, а это свыше 100 км. Чтобы в отрезанных водой деревнях было проще обслуживать электролинии, их передали организации в соседнем райцентре Краснополье. А за водоснабжение отвечают славгородские коммунальники. Две службы оказались по разные берега реки, отсюда и проблемы. Перебои с электричеством связаны с ремонтными работами, и пока они не завершены, что-либо сделать Славгородский «Жилкомхоз» не в силах.

— При отсутствии электрообеспечения происходит замерзание колонок. А отсутствие электроэнергии происходит из-за того, что ведутся работы по замене электросетей. Поэтому ежедневно мы не в состоянии производить немедленные работы по восстановлению, — объясняет причину злосчастий сельчан начальник водно-канализационного хозяйства Славгородского предприятия «Жилкомхоз» Валерий Наумов.

Организовать подвоз воды в цистерне коммунальники тоже не могут — она просто замерзнет в дороге. По словам специалистов, если бы «Краспольские электросети» согласовали график ремонтных работ с заинтересованными службами, проблемы можно было бы избежать.

Сейчас через Сож строят мост. Жители Старой Каменки и окрестных деревень возлагают на него большие надежды — вода перестанет быть дефицитом, расчищать дороги будут своевременно, появится рейсовый автобус. Пока же сельчане внимательно изучают прогноз погоды — только бы снег не растаял.

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