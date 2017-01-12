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Экстремистская литература, боеприпасы и наркотики. Жители Бреста задержаны за контрабанду оружия

12.01.2017 21:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудники 6-го управления ГУБОПиК МВД задержали в Бресте преступную группу за подпольное изготовление и контрабанду оружия. Сначала с поличным попались двое молодых людей, пытавшиеся продать пистолет, который переделали из пневматического в боевой, сообщили подробности в программе «Зона Х» на телеканале «Беларусь 1».

В преступную группу входили трое неработающих жителей Бреста 1988 и 1990 годов рождения. Молодые люди известны правоохранителям давно: кто-то из них привлекался за контрабанду наркотиков, кто-то известен своими радикальными взглядами, а кто-то прославился за тягу к оружию и знаниями по взрывотехнике.

В квартире одного из подозреваемых правоохранители обнаружили целый склад с оружием: тротил, порох, 3 заряда к РПГ, сигнальные и звуковые ракеты, 30 заготовок самодельных стволов и все необходимое для их производства. Кроме того, изъято 25 г особо опасного психотропного вещества амфетамина.

«Один из участников данной противоправной группы имел навыки взрывотехнического дела, изготавливал самодельные взрывные устройства, составные части для нарезного оружия», — сообщил начальник 6-го управления ГУБОПиК МВД Александр Лаврукович.

Оперативники не исключают, что часть этого арсенала приехала в Беларусь с Украины. По информации сотрудников ГУБОП, у них даже есть зафиксированные факты контрабанды оружия через государственную границу. Среди найденной у молодых людей литературы — книги о «Правом секторе», навославии и сатанизме.

«Один из участников группы исповедовал и пропагандировал радикальную форму языческого вероисповедания „русское навославие“ с элементами сатанизма. Мужчина эпизодически употреблял психотропные вещества и марихуану», — сообщили БЕЛТА подробности правоохранители.

По данным фактам Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 295 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ группой лиц) и ч. 3 ст. 328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров) УК.

 
Теги: Брест
 
 
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В преступную группу входили трое неработающих жителей Бреста 1988 и 1990 годов рождения.

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