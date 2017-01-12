Сегодня на базе учебного вспомогательного пункта управления Генерального штаба Вооруженных Сил завершается двусторонняя командно-штабная военная игра. Данное мероприятие проводилось под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева с участием представителей управления Западного оперативного командования и профессорско-преподавательского состава Военной академии.

Выступая перед представителями средств массовой информации после активной фазы игры, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальник главного оперативного управления генерал-майор Павел Муравейко отметил: данное мероприятие имеет ряд особенностей.

Во‑первых, пояснил Павел Николаевич, выполняя требования Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко по совершенствованию системы образования, было решено привлечь преподавателей к совместной практической работе с действующими органами военного управления. Это и было реализовано в рамках игры.

— Сделано это для того, чтобы дать практические навыки должностным лицам в освоении современных форм и способов применения войск, работе на пунктах управления, организации проведения необходимых расчетов, чтобы подготовка слушателей и курсантов нашей Военной академии носила более практический, прикладной характер, — сказал генерал-майор Павел Муравейко. — А вторая особенность заключается в том, что игровая форма обучения органов управления позволяет обменяться мнениями, получить бесценный опыт и знания, которые дают возможность интегрировать достижения и наработки одного органа военного управления и наработки другого, перенимать опыт и внедрять его в практическую деятельность для последующей службы и качественного выполнения задач. Таким образом, данное мероприятие позволяет нам готовить офицеров к выполнению их функциональных обязанностей, развивать теорию и практику военного искусства, совершенствовать знания и навыки профессорско-преподавательского состава в интересах подготовки военных кадров для нашей страны.

Начальник главного оперативного управления добавил также: подобные игры в будущем планируется проводить с каждым объединением и каждый раз с привлечением преподавателей Военной академии, чтобы они могли получить практические навыки в непосредственной работе органов военного управления. Кроме того, предусматривается привлечение на подобное мероприятие слушателей факультета Генерального штаба Вооруженных Сил, командно-штабного факультета Военной академии, чтобы офицеры на практике отработали те теоретические знания, которые им дают в стенах главного военного вуза страны.

Майор Андрей Бокза, «Ваяр»