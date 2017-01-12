В 2060‑й базе хранения и ремонта Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны помещения и площадки с вооружением и военно-техническим имуществом находятся под контролем военизированной охраны.





Круглосуточное дежурство несут военно­служащие запаса. Среди них много бывших офицеров и прапорщиков. Все — с богатым опытом службы: Игорь Балобан, Сергей Лисицкий, Василий Федосик, Юрий Тарасевич, Вячеслав Наливко…

Каждое дежурство начинается с инструктажа, получения оружия и спецсредств.

— Качественного выполнения должностных обязанностей удается достичь благодаря плановым занятиям по специальной подготовке, — отметил начальник команды ВОХР подполковник запаса Геннадий Шекрота. — Стрельбы, занятия по охране и обороне военных объектов, со специальными и техническими средствами — все это нужно для хорошей работы. Задействованы в охране и служебные собаки.

— Каждые пять лет мы проходим курсы повышения квалификации в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре, инструкторы знакомят нас с новыми методиками борьбы с нарушителями, — добавил заместитель начальника команды ВОХР подполковник запаса Сергей Лисицкий.





В конце учебного года сотрудники военизированной охраны сдают экзамены.

Один из лучших специалистов — начальник караула ВОХР старший прапорщик запаса Игорь Балобан. Игорь Аркадьевич прослужил в армейском строю более 25 лет.

Команда ВОХР обязана реагировать при нападении и на другие контрольно-пропускные пункты, штабы, дежурные службы. Причем сигналы могут поступать из любого подразделения Березовского гарнизона.





— Все возможные ситуации мы отрабатываем до автоматизма, — отметил в завершение беседы подполковник запаса Геннадий Шекрота. — Боевой расчет готов без промедления прибыть в любой указанный район.

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора