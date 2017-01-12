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Служба по завершении службы

12.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Выйдя в запас, многие офицеры и прапорщики продолжают службу в составе подразделений военизированной охраны воинских частей.


— Коллектив у нас небольшой, но довольно представительный, — с улыбкой пояснил начальник команды ВОХР 51‑й гвардейской артиллерийской бригады подполковник запаса Василий Сакович. — Посудите сами: большинство личного состава — офицеры запаса.

По словам Василия Константиновича, военнослужащим запаса найти работу по душе сложно, а переучиваться как бы поздновато. Да и сила привычки, привязанность к армейской службе, которой посвятили многие годы жизни, дают о себе знать. А в составе подразделения военизированной охраны люди чувствуют себя востребованными, тем более что работать приходится в военной среде и вокруг тебя бывшие сослуживцы.

— Спустя полгода после увольнения в запас я с удовольствием принял в 2004 году предложение в то время командира бригады гвардии полковника Юрия Федкевича — пойти работать на должность заместителя начальника команды ВОХР, — продолжил рассказ собеседник. — На момент моего прихода в команду она существовала уже в течение года. Нашей задачей является охрана склада ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ).


Стрелок Пётр Немиленцев проверяет печати

 
 
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