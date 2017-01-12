Объявлен смотр-конкурс на лучшее информационное обеспечение охраны труда среди органов военного управления в 2017 и 2020 годах.





Вопросы организации данного смотра-конкурса разработаны на основании п. 69 приложения 1 к Государственной программе о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 73 от 30 января 2016 года, и подпункта 7.35 п. 7 Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь № 719 от 7 декабря 2006 года «Вопросы центральных органов военного управления Вооруженных Сил Республики Беларусь».

Приказом министра обороны Республики Беларусь № 1735 от 22 декабря 2016 года утверждено Положение о смотре-конкурсе на лучшее информационное обеспечение охраны труда (ОТ) среди органов военного управления в 2017 и 2020 годах. Создана комиссия по его подготовке и проведению, председателем которой назначен заместитель начальника по идеологической работе главной военной инспекции (ГВИ) Вооруженных Сил полковник Юрий Житков.

— В настоящем Положении определены цели, задачи и порядок проведения смотра-конкурса на лучшее информационное обеспечение охраны труда, которое осуществляют руководители и должностные лица командования ВВС и войск ПВО, структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба Воору­женных Сил и Воору­женных Сил, оперативных командований, командования сил специальных операций Вооруженных Сил, департамента транспортного обеспечения Министерства обороны в подчиненных воинских частях и организациях белорусской армии, а также порядок оценки его результатов и поощрения победителей, — прокомментировал начальник управления охраны труда ГВИ Александр Щербо. — Цели данного смотра-конкурса — пропаганда основных направлений и приоритетов государственной политики по улучшению условий и охраны труда, реализации полномочий руководителей и должностных лиц органов военного управления в части, касающейся осуществления управления охраной труда. Основные задачи — изучение и распространение передового опыта по информационному обеспечению охраны труда, которое осуществляют должностные лица органов военного управления в воинских частях, совершенствование данной работы…

Для подведения итогов смотра-конкурса до 1 октября 2017-го и до 1 октября 2020 года соответственно из органов военного управления в главную военную инспекцию Вооруженных Сил представляются показатели работы по информационному обеспечению ОТ по форме, которая публикуется, и информация с характеристикой каждого из этих показателей.

На указанную комиссию Министерства обороны возлагаются определение победителей смотра-конкурса и подведение его итогов, обобщение передового опыта, доведение его до руководителей органов военного управления и командиров воинских частей. На заседании будут рассматриваться показатели работы по информационному обеспечению ОТ на основании сведений, предоставленных органами военного управления. При одинаковом количестве баллов преимущество получит их большее количество по показателю, изложенному в пункте 4.





По итогам смотра-конкурса определят троих победителей среди органов военного управления, получивших наибольшее количество баллов. Их наградят грамотами. Председатель комиссии наделен правом вносить предложение министру обороны Республики Беларусь о поощрении руководителей, других должностных лиц и работников органов военного управления и (или) воинских частей за активную и добросовестную работу по информационному обеспечению ОТ.

Итоги смотра-конкурса будут освещены в военных средствах массовой информации.

Показатели работы по информационному обеспечению охраны труда

_________________________________________________________________________

(полное наименование органа военного управления)

Руководитель органа военного управления________________________________

Количество подчиненных воинских частей/общая численность гражданского персонала в подчиненных воинских частях (человек)___________________

Наименование показателей Максимальная оценка в баллах Фактическая оценка в баллах 1. Проведение анализа состояния охраны труда и производственного травматизма, доведение его в воинские части: два раза в год более двух раз в год 2 5 2. Рассмотрение вопросов охраны труда на заседаниях военных советов Вооруженных Сил, служебных совещаниях, за каждое 5 3. Участие должностных лиц в служебных совещаниях после проведения дней охраны труда в воинских частях, за каждое 10 4. Подготовка и доведение в воинские части методических и справочных пособий, кино- и видеофильмов по охране труда, за каждое/ый 10 5. Организация и проведение обучающих семинаров по вопросам охраны труда с руководителями, специалистами и инженерами по охране труда, за каждый 10 6. Освещение вопросов охраны труда в средствах массовой информации с участием представителей органов военного управления и (или) воинских частей, за каждое 10 7. Осуществление контроля за информированием работников воинских частей о состоянии охраны труда на рабочих местах, существующих рисках для здоровья, полагающихся средствах индивидуальной защиты и компенсациях по условиям труда 5

Подготовила Елена Романова, «Ваяр»