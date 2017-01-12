«Дважды маршал» (Маршал Советского Союза и Маршал Польши), дважды Герой Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский — личность в военной истории, безусловно, выдающаяся.





Но писать о нем, как и о любых других полководцах, и легко, и одновременно сложно. Легко потому, что биографии их давным-давно изучены, и достаточно просто проштудировать несколько статей, чтобы потом написать нечто такое: «Великий… родился… в… семье. С самого детства он мечтал…». И дальше в таком же духе.

А сложно писать тоже потому, что слишком много уже написано. Как выбрать самое важное? Как не утонуть в море информации, порой, кстати, не совсем истинной? Как из сухих строчек документов составить собственное мнение о человеке?

Один в поле… не воин?

Я убежден в том, что, когда офицер, военачальник достигает вершин своей военной карьеры, нужно писать уже не об одном человеке, а о целой группе людей. Ведь не может маршал или генералиссимус в одиночку управлять огромной армией: у него есть штаб, у него есть множество специалистов по различным аспектам военного дела. За его спиной труд многочисленных заводов и миллионы гектаров полей, школы и институты, пути сообщения и госпитали, склады и учебные центры — все то, что именуется страной и ее народом. Поэтому, говоря о стратегическом уровне руководства, необходимо помнить, что в данном случае как никогда верна пословица «Один в поле не воин».

На мой взгляд, самый интересный период в биографии любого боевого офицера — время его становления. Как солдата, как руководителя, как специалиста. То есть тот отрезок жизни, когда человек принимает решения, определяющие всю его дальнейшую жизнь. Когда он один в поле воин…

Кстати, военная судьба Константина Константиновича начиналась именно так — свой первый орден он заслужил, в одиночку выполнив ответственное боевое задание. Дело было так…

Молодой драгун

— Эскадрон, становись! Эскадрон, равняйсь! Смирно! Ваше высокоблагородие, 6‑й эскадрон по вашему приказанию построен. Налицо 110, в карауле четверо, коноводов шестеро, больных и арестованных нет! — дежурный унтер-офицер, как и предписывал устав, ел глазами начальство…

— Вольно!

— Эскадрон, вольно!

Ротмистр Николай Иванович Занкович, командир 6‑го эскадрона 5‑го драгунского Каргопольского полка шаркающей кавалерийской походкой прошелся перед спешенной шеренгой, выстроившейся во дворе какого-то польского фольварка.

Сумерки августовского вечера неспешно наползали на крестьянские домишки. Было так тихо, что, казалось, никакой войны и в помине нет…

— Братцы, надо сходить в разведку, — негромко сказал комэск и краем глаза заметил, как драгуны насторожились. — Впереди нас, в деревне — немцы. Надо разузнать: сколько их, сколько у них пушек и пулеметов. Охотники (добровольцы. — Авт.) есть?

Эскадрон молчал. Несмотря на то что старослужащих среди драгун было большинство, добровольцев не находилось. Шутка ли — первая разведка на войне!

…Долгие годы Каргопольский полк мирно квартировал в Казани. Но 20 июля 1914 года, получив приказ, драгуны, как и почти все части и соединения Русской императорской армии, выступили в поход. Много дней полк следовал в эшелонах в Белосток, потом шел походным порядком к Варшаве, а оттуда, перейдя на левый берег Вислы, повернул на юго-запад.

Русская и австро-венгерская армии сближались для решающей битвы, и кавалерийские части обеих сторон шли в авангарде. И вот вечером 8 августа возле деревушки Ново‑Място 6‑й эскадрон наткнулся на противника…

Занкович выдерживал паузу. Для разведки требовался солдат, хотя бы немного понимающий польский и немецкий языки. Еще надо было, чтобы у него была обычная европейская внешность. Но в строю стояли в основном… татары, уроженцы Казани!

— Кто пойдет? — повторил эскадронный командир. — Ей-богу, храбреца тут же к кресту представлю!

И вдруг на левом фланге в 4‑м взводе, где стояли совсем молодые драгуны, из рядов вышел человек.

— Драгун Рокоссовский, — представился он. — Ваше высокоблагородие, разрешите мне?!

— Драгун Рокоссовский, ко мне! — обрадованно скомандовал Занкович. — Эскадрон, равняйсь! Смирно! Эскадрон, вольно! Разойдись!

Строй распался. Солдаты, негромко разговаривая, разошлись по дворам фольварка. А Константин Рокоссовский, чеканя шаг, подошел к офицеру и замер в строевой стойке…

— Вот что, Рокоссовский… — со вкусом, нараспев произнес красивую фамилию ротмистр. — По-польски понимаешь?

— Так точно, ваше высокоблагородие!

— Отменно… Тогда сделаем так…

…Тут надо отметить, что к тому времени Костя Рокоссовский служил в армии всего лишь… шестой день!