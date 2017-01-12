В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко утвердил изменения в декрет "о тунеядстве" Так, по информации пресс-службы президента, к лицам, участвующим в финансировании государственных расходов, отнесены граждане в период нахождения в списочном...

Так, по информации пресс-службы президента, к лицам, участвующим в финансировании государственных расходов, отнесены граждане в период нахождения в списочном составе национальной или сборной команды Беларуси по видам спорта, прохождения альтернативной службы, применения к ним предусмотренных законодательными актами мер по обеспечению безопасности, не позволявших им участвовать в финансировании государственных расходов. Граждане, состоящие на учете безработных либо обучающиеся по направлению органа по труду, занятости и социальной защите, будут признаваться участвующими в финансировании государственных расходов только при отсутствии установленных фактов нарушения ими обязанностей в области занятости населения, а лица, воспитывающие детей в возрасте до семи лет, — при условии, что ребенок в возрасте от трех до семи лет не получает дошкольное образование. Также за местными советами депутатов либо по их поручению за местными исполнительными или распорядительными органами закрепляется право освобождать граждан от уплаты сбора в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. Учитывая необходимость дополнительного уточнения перечня лиц, которым надлежит уплатить сбор за 2015 год с учетом предусмотренных декретом изменений, срок направления налоговыми органами извещений плательщикам сбора переносится с 1 ноября 2016 года на 20 января 2017 года, а срок уплаты сбора — с 1 декабря 2016 года на 20 февраля 2017 года. Декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" от 2 апреля 2015 года обязывает граждан Беларуси, постоянно проживающих на территории страны иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, уплачивать сбор в 20 базовых величин (на данный момент 460 рублей). До 31 мая 2016 года такие граждане имели право самостоятельно уведомить налоговые органы о том, что по итогам прошлого года не участвовали в финансировании госрасходов либо участвовали, но менее 183 дней. Было подано более 4 тыс. уведомлений. Уплачено около 1 млн деноминированных рублей. При этом самостоятельное уведомление предполагало предоставление 10-процентной льготы по уплате, а оплатить сбор следовало до 1 июля. По данным на конец декабря, Министерство по налогам и сборам направило более 240 тыс. извещений по оплате сбора на финансирование государственных расходов на основании декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". На тот момент сбор уплатили около 12 тыс. человек, сумма выплат составила 3,7 млн рублей. Стоит отметить, что при введении данного сбора представители властей заявляли, что в стране 400—500 тыс. "тунеядцев". По мнению ряда независимых экспертов, кампания борьбы с тунеядцами оказалась неэффективной. Белорусские экономисты сомневаются, что специальный сбор в отношении тунеядцев окупает затраты государства по его взиманию. Между тем информация о затратах на администрирование данного сбора госорганами не раскрывается.