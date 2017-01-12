Доброе утро!

Наверное, за вашим окном еще темно и видна Луна. А знаете, сколько ей лет? По крайней мере 4,51 миллиарда! Раньше думали, что спутник Земли на 40−140 миллионов лет моложе.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

ВАЖНОЕ

В декрет о тунеядцах внесли изменения : кого-то освободили от уплаты налога, кому-то для этого освобождения выставили дополнительные условия. Кто же в итоге будет платить «налог на социальное иждивенчество», разбирался FINANCE.TUT.BY.

Президент встретился с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем. Александр Лукашенко поинтересовался результатами расследования наиболее резонансных уголовных дел. Особое внимание было обращено на необходимость раскрытия жестокого убийства бизнесмена в Березино . «Это вопрос чести», — подчеркнул президент. Кто совершил резонансное преступление, пока не ясно.

Больше всего в прошлом году подорожали услуги бань, «коммуналка», чеснок и бюстгальтеры. Зато подешевели овощи и фрукты. А что по остальным позициям? FINANCE.TUT.BY нарисовал для вас, как и на что за прошлый год изменились цены .

Падение доходов населения не повлияло на уровень продаж новых авто — они даже выросли. Но на ура продаются только бюджетные авто, остальные — со скрипом. Дилеры заводят очередной плач Ярославны, а мы разбираемся, что было и будет с рынком новых машин .

Стало известно, кто же достроит отель у цирка — это будет Сбербанк России. Вчера в Минске с визитом находился президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. После встречи с Александром Лукашенко он заявил, что им удалось найти «подходы к решению практически всех проблем, сложившихся в части тех сложных проектов, которые нами финансировались и оказались в сложной ситуации». По данным экспертов, стоимость окончания строительства потянет на 80−84 млн евро, около 100 млн уже вложено в него «Трайплом».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Печальная новость: Беларусь лишилась еще одной олимпийской медали . В анализах нашей бронзовой медалистки Олимпиады-2008 в толкании ядра Надежды Остапчук обнаружены запрещенные вещества. Таким образом, медальный урожай Пекина усох до 13 наград, а ведь изначально их было 19 — и это была самая успешная Олимпиада в суверенной истории страны. Напомним, что в 2012 году Остапчук уже была лишена золота Олимпиады в Лондоне.

ПОПУЛЯРНОЕ

В суде начали слушать дело вышибал из Марьиной Горки , которые терроризировали местных бизнесменов. Их обвиняют в рэкете в традициях 1990-х: одного предпринимателя вывезли на кладбище и заставили копать себе могилу, другого избили битой прямо в центре города. В этих ужасах принимал участие и начальник ОБЭП города!

В Столинском районе почти месяц разыскивают пропавшую многодетную мать. Мы пытались выяснить, что случилось с женщиной , которая, как уверяют все знакомые, души не чаяла в детях и ни при каких обстоятельствах не могла их оставить по собственной воле.

А вот очень добрая история об автомобилисте , который сделал из натовского Chevrolet Blazer K5 бульдозер и спасает сады и школы от снега. Просто так, потому что хочет помочь дворникам и детям. «Завалило детский сад, детей не вывести никуда. Я приехал, территорию детского сада почистил там, где машина по габаритам вписывалась. А потом пришел еще директор школы, просит: „Слушайте, дети голодные, грузовики с продуктами не могут к школе проехать разгрузиться“. И школьный двор тоже почистил».

Новости дна — иначе такое и не назовешь: в гомельском торговом центре женщина украла урну с пожертвованиями для больного ребенка — трехлетней онкобольной Киры Куруленко. На видео видно, как протяжении пяти минут женщина пытается забрать урну, но осуществить задуманное ей то и дело мешают посетители торгового центра, наконец, она выжидает удобный момент, отрезает скотч, которым к стулу крепится урна, спешно запихивает ее в пакет и покидает магазин.





А вот окончание истории, вызвавшей негодование в соцсетях: Гродно, которая сохранила в альбоме социальной сети порнокартинку">в Гродно суд вынес приговор женщине, которая сохранила в альбоме «ВКонтакте» порнокартинку. Одну. Говорит, случайно. «Когда сохраняла картинку, то пользовалась стареньким телефоном с маленьким экраном и не заметила, что на фотографии видна часть мужского полового органа. Когда увидела на экране компьютера — удивилась. И только. Фотография сделана красиво, видно, что это постановка. Ничего отталкивающего там нет», — поясняет Диана. Обжаловать приговор она не собирается: «Пусть это будет на совести тех, кто вынес такое решение».

Запомните — врачей нужно уважать! В Гродно 35-летняя пациентка поликлиники стала фигурантом уголовного дела после того, как набросилась на завотделением: она избила женщину руками и медкартой . Теперь агрессорше грозит до 5 лет колонии.

Эксперты рассказали нам о том, что будет с ценами на жилье в наступившем году. Говорят, снизятся, на 5−25%. А в Минске застройщик уже продает квартиры по рекордно низкой для столицы цене : в «трешке» квадратный метр стоит 1,3 тысячи рублей. Неужели заветный и долгожданный «метр-по-пятьсот» уже не за горами?

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ НА ДОСУГЕ

Не пропустите первый выпуск «Экономики на пальцах» , если не смотрели вчера в прямом эфире. Сергей Чалый попробовал дать прогноз по развитию экономики Беларуси и остального мира, уделив особое внимания «феноменальному росту» биткоинов, а еще дал отпор тем, кто все еще настаивает на включении денежного печатного станка в нашей стране.

Российские аналитики сравнили качество связи белорусских операторов. У кого лучше «ловит» — узнайте здесь.

Поступить на бюджет в медуниверситет станет еще сложнее: теперь до половины мест будут отдавать «целевикам» . Цель подобной инициативы — закрепление вернувшихся кадров в городах и весях с населением до 20 тысяч человек.

Знаете, где тренируются юные столичные биатлонисты? В парке в черте города, где рядом с ними гуляют собачники и ездят грузовики. «Место это уникальное. Белорусская Швейцария», — говорит тренер Сергей Дорожко, показывая лесопарк Медвежино. Он уже больше десяти лет занимается здесь с детьми на лыжной трассе, созданной руками коллег и воспитанников. Мы попробовали разобраться, почему дети тренируются в не совсем подходящих для этого условиях .



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

А вот материал еще об одних спортсменах — участниках состязаний по спортивному программированию и их тренере. В 2007 году мозырские подростки привезли золото Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию в Санкт-Петербурге. В отзывах об этой олимпиаде один из ее основателей писал: «Победа команды из маленького белорусского города над именитыми командами из Москвы и Санкт-Петербурга сравнима с победой их местечкового футбольного клуба над «Челси» или «Реалом».

Вчера «иконе стиля», звезде экрана и «Ангелу Смерти» Ренате Литвиновой исполнилось этого не может быть 50. А мы вспомнили пять сфер деятельности актрисы, которая совсем не выглядит на свой возраст, которые прославили ее.

Все новости четверга, 12 января

Если вы вдруг собираетесь в Бразилию — напомним, для белорусов недавно отменили визы , — будьте очень осторожны: там водятся летучие мыши-вампиры , которые с голодухи уже перешли на человеческую кровь. А раньше предпочитали голодную смерть незнакомой пище… С виду, кстати, довольно милые — но внешность, как известно, обманчива.

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