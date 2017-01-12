Праздник пройдет на набережной и в заречной зоне Сожа в субботу 14 января. Старт соревно­ваниям дадут в 11.00, сообщает еженедельник « Советский район ».





В заречной зоне прой­дут соревнования по лыжному спорту сре­ди команд учреждений средне-специального, профессионально-технического, высшего образо­вания, а также областные соревнования «Гомельская лыжня — 2017» в трех воз­растных категориях. Реги­страция участников будет проходить с 10.00.

Желающие смогут взять напрокат лыжи в СДЮШОР № 6 по гребле на улице Луговой, 3а, и в Школе высшего спортив­ного мастерства на улице Набережной, 27.

В районе лебяжье­го пруда, на террито­рии Дворцово-паркового ансамбля, будут оборудованы игровые площадки для детского праздника «Зимние забавы». В рам­ках праздника заплани­ровано проведение раз­личных конкурсов и игр, соревнования по брумболу, конкурсы снежных скульптур. Детский празд­ник пройдет с 11.00 до 12.00.

Мир впервые отметил День снега зимой 2012 года по предложению Международной федера­ции лыжного спорта. С первых лет существования праздника Гомель активно участвует в локальных мероприятиях, основная цель которых — привле­чение как можно больше­го числа людей к зимнему активному отдыху.