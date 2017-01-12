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Лыжи, брумбол и конкурсы снежных скульптур. Всемирный день снега отметят в Гомеле
13.01.2017 08:22 — Новости Общества | Tut.by
Праздник пройдет на набережной и в заречной зоне Сожа в субботу 14 января. Старт соревнованиям дадут в 11.00, сообщает еженедельник «
В заречной зоне пройдут соревнования по лыжному спорту среди команд учреждений средне-специального, профессионально-технического, высшего образования, а также областные соревнования «Гомельская лыжня — 2017» в трех возрастных категориях. Регистрация участников будет проходить с 10.00.
Желающие смогут взять напрокат лыжи в СДЮШОР № 6 по гребле на улице Луговой, 3а, и в Школе высшего спортивного мастерства на улице Набережной, 27.
В районе лебяжьего пруда, на территории Дворцово-паркового ансамбля, будут оборудованы игровые площадки для детского праздника «Зимние забавы». В рамках праздника запланировано проведение различных конкурсов и игр, соревнования по брумболу, конкурсы снежных скульптур. Детский праздник пройдет с 11.00 до 12.00.
Мир впервые отметил День снега зимой 2012 года по предложению Международной федерации лыжного спорта. С первых лет существования праздника Гомель активно участвует в локальных мероприятиях, основная цель которых — привлечение как можно большего числа людей к зимнему активному отдыху.
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Праздник пройдет на набережной и в заречной зоне Сожа в субботу 14 января. Старт соревнованиям дадут в 11.00.
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