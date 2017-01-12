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Погода в Витебске в выходные: прекрасные условия для празднования Дня снега

13.01.2017 08:44 — Новости Общества | Tut.by  
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На смену сильным морозам придут снег, порывистый ветер и метели, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Игорь Матвеев

В субботу, 14 января, в Витебске облачно, сильный снег, метель. Усиление ветра порывами до 13 м/с. Температура ночью −1…−3 °С; днем — около нуля градусов. В субботу на площади Победы будут праздновать Всемирный день снега. Погода — как по заказу!

В воскресенье ветер успокоится, будет идти небольшой снег. Температура воздуха в течение суток 0…−2 °С.

Погода в Витебске и области

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Теги: Витебск
 
 
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На смену сильным морозам придут снег, порывистый ветер и метели.

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