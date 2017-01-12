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Погода в Витебске в выходные: прекрасные условия для празднования Дня снега
13.01.2017 08:44 — Новости Общества | Tut.by
На смену сильным морозам придут снег, порывистый ветер и метели,
В субботу, 14 января, в Витебске облачно, сильный снег, метель. Усиление ветра порывами до 13 м/с. Температура ночью −1…−3 °С; днем — около нуля градусов. В субботу на площади Победы
В воскресенье ветер успокоится, будет идти небольшой снег. Температура воздуха в течение суток 0…−2 °С.
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На смену сильным морозам придут снег, порывистый ветер и метели.
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