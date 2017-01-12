МИНСК, 13 янв – Sputnik. Актер, в 1976 году сыгравший мальчика Дэмиэна в легендарном фильме ужасов "Омен", в пятницу выслушает в суде приговор за участие в драке, сообщила газета Sun .

Инцидент с участием 46-летнего Харви Спенсера Стивенса произошел в августе прошлого года в графстве Кент, где он избил двух велосипедистов и нанес ущерб их экипировке. Стивенс уже признал свою вину, приговор по его делу должен быть вынесен в пятницу.

Актер получил всемирную известность, когда ему было всего четыре года, исполнив роль мальчика, который, по сюжету фильма, является ребенком дьявола.

Издание отмечает, что дата вынесения приговора совпадает с названием триллера "Пятница, 13" – еще одной классической картины в жанре фильма ужасов.