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Приговор звезде фильма ужасов "Омен" вынесут в пятницу 13-го

13.01.2017 08:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв – Sputnik. Актер, в 1976 году сыгравший мальчика Дэмиэна в легендарном фильме ужасов "Омен", в пятницу выслушает в суде приговор за участие в драке, сообщила газета Sun.

Инцидент с участием 46-летнего Харви Спенсера Стивенса произошел в августе прошлого года в графстве Кент, где он избил двух велосипедистов и нанес ущерб их экипировке. Стивенс уже признал свою вину, приговор по его делу должен быть вынесен в пятницу.

Актер получил всемирную известность, когда ему было всего четыре года, исполнив роль мальчика, который, по сюжету фильма, является ребенком дьявола.

Издание отмечает, что дата вынесения приговора совпадает с названием триллера "Пятница, 13" – еще одной классической картины в жанре фильма ужасов.

 
Теги: Минск
 
 
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Актер получил всемирную известность, когда ему было всего четыре года, исполнив роль мальчика, который, по сюжету фильма, является ребенком дьявола.

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